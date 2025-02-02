«Вам не повезло». Реакция фанатов на поражение Борнмута от Ливерпуля

1 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Ливерпулем», который завершился победой гостей со счетом 2:0.

«Борнмут» потерпел первое поражение за долгое время, прервав свою беспроигрышную серию из 11 матчей подряд. В составе «Ливерпуля» дублем отметился Салах. Илья Забарный отыграл весь матч. «Ливерпуль» продолжил свою серию без поражений, увеличив ее до 19 матчей. С этой победой «красные» укрепили свою позицию на первом месте, а «Борнмут» остался на 7-й позиции.

Фанаты «Борнмута» не сильно расстроились поражению, так как «Ливерпуль» сейчас лидирует в таблице, и против них каждой команде трудно. Однако они уверены, что впереди только победы. Фанаты «Ливерпуля» тоже оценили соперника, считая «Борнмут» сильной командой.

Football truths: «Классный клуб, игроки и тренер».

Dat_Oronboy: «Продолжайте в том же духе. Вы замечательные игроки, но победила лучшая команда».

JayTLFC81: «Не хочу показаться высокомерным, вы были великолепны, но вам не повезло».

Mark Hutchings: «Болельщик Ливерпуля, «Борнмут» – лучшая команда, с которой мы играли в этом сезоне, она дала нам 2 очень сложных матча».

Tommy: «Хорошая игра, жаль, что судейство задало тон. Пора нанимать международных арбитров. Игрок падает на свои собственные ноги, и ты все равно назначаешь фол?».

Joejohndavies: «Отличная команда, и я бы хотел, чтобы вы попали в Лигу конференций или Лигу Европы».

Timo: «Ничего, кроме гордости за парней за потрясающую беспроигрышную серию!!! Восстанавливайтесь сильнее!!! Вместе все возможно».

Grritzz: «Не повезло ребятам, по крайней мере, вы обыграли «Форест», а?».

Papa G: «Всего наилучшего в оставшейся части сезона. Не стыдно проиграть лучшей команде страны».