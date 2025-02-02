Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Торино – 1:1. Очередная потеря очков. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Аталанта
01.02.2025 19:00 – FT 1 : 1
Торино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 февраля 2025, 04:00 |
17
0

Аталанта – Торино – 1:1. Очередная потеря очков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Серии А

02 февраля 2025, 04:00 |
17
0
Аталанта – Торино – 1:1. Очередная потеря очков. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

В субботу, 1 февраля, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Аталантой» и «Торино».

Матч принимал Стадио Атлети Адзури в Бергамо.

Хозяева поля не в первый раз за последнее время потеряли очки, сыграв вничью со счетом 1:1.

После этого матча «Аталанта» с 47 очками расположилась на 3-м месте турнирной таблицы Серии А, а «Торино» с 27 баллами занял 11-ю позицию чемпионата Италии.

Серия А. 23-й тур

Аталанта – Торино – 1:1

Голы: Джимсити, 35 – Марипан, 40

Видеообзор матча:

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Гильермо Марипан (Торино).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Берат Джимсити (Аталанта).
По теме:
Болонья – Комо – 2:0. Сравнялись с Ювентусом. Видео голов и обзор
ФОТО. Сенсационная чемпионка Олимпиады-2016 объявила о беременности
Один из лидеров потерял очки с середняком. Аталанта сыграла вничью с Торино
Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу Торино Аталанта - Торино Берат Джимсити беременность
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 02 февраля 2025, 04:33 0
Барселона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 февраля в 15:00 по Киеву

В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
Футбол | 01 февраля 2025, 19:33 31
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины

Александр Зубков станет игроком турецкого клуба

Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Бокс | 01.02.2025, 08:48
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Красюк назвал боксера, который будет чемпионом хевивйета после Усика
Бокс | 02.02.2025, 00:31
Красюк назвал боксера, который будет чемпионом хевивйета после Усика
Красюк назвал боксера, который будет чемпионом хевивйета после Усика
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Футбол | 01.02.2025, 14:40
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
31.01.2025, 13:10
Другие виды
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
01.02.2025, 09:22
Бокс
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
31.01.2025, 21:07 5
Футзал
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
31.01.2025, 17:34 14
Футбол
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
01.02.2025, 10:07 7
Футбол
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
01.02.2025, 03:24
Бокс
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
01.02.2025, 09:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем