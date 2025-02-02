Аталанта – Торино – 1:1. Очередная потеря очков. Видео голов и обзор

В субботу, 1 февраля, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Аталантой» и «Торино».

Матч принимал Стадио Атлети Адзури в Бергамо.

Хозяева поля не в первый раз за последнее время потеряли очки, сыграв вничью со счетом 1:1.

После этого матча «Аталанта» с 47 очками расположилась на 3-м месте турнирной таблицы Серии А, а «Торино» с 27 баллами занял 11-ю позицию чемпионата Италии.

Серия А. 23-й тур

Аталанта – Торино – 1:1

Голы: Джимсити, 35 – Марипан, 40

Видеообзор матча: