Италия02 февраля 2025, 04:00 |
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Аталанта – Торино – 1:1. Очередная потеря очков. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Серии А
02 февраля 2025, 04:00 |
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В субботу, 1 февраля, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Аталантой» и «Торино».
Матч принимал Стадио Атлети Адзури в Бергамо.
Хозяева поля не в первый раз за последнее время потеряли очки, сыграв вничью со счетом 1:1.
После этого матча «Аталанта» с 47 очками расположилась на 3-м месте турнирной таблицы Серии А, а «Торино» с 27 баллами занял 11-ю позицию чемпионата Италии.
Серия А. 23-й тур
Аталанта – Торино – 1:1
Голы: Джимсити, 35 – Марипан, 40
Видеообзор матча:
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Гильермо Марипан (Торино).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Берат Джимсити (Аталанта).
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