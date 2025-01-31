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Чемпионат Италии
Аталанта
01.02.2025 19:00 - : -
Торино
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Италия
31 января 2025, 21:29 | Обновлено 31 января 2025, 21:30
53
0

Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 1 февраля в 19:00 по Киеву

31 января 2025, 21:29 | Обновлено 31 января 2025, 21:30
53
0
Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

В субботу, 1 февраля, состоится матч 23-го тура Серии А «Аталанта» – «Торино». Обе команды победили в предыдущем туре.

Аталанта

В предыдущем матче Серии А «Аталанта» на выезде одержала волевую победу над «Комо» (2:1). Подопечные Гасперини смогли прервать 4-матчевую серию без побед (3 ничьи и поражение). Теперь у команды 36 очков и третье место в турнирной таблице. До «Интера» 4 очка, а отрыв от «Лацио» увеличился до семи баллов. В домашних матчах «Аталанта» забила 28 мячей. Это лучший результат среди всех команд Серии А. В среду, 29 января, «Аталанта» в Лиге чемпионов сыграла вничью с «Барселоной» (2:2). «Богиня» заняла девятое место и в 1/16 сыграет с «Брюгге».

Торино

Победой над «Кальяри» со счетом 2:0 в предыдущем туре «Торино» прервал свою серию без побед (4 ничьи и 1 поражение). В турнирной таблице команда идет на 10-м месте. Однако до зоны вылета всего шесть очков. «Торино» забивает в среднем чуть более одного мяча за матч, а пропускает 1,18. Что до гостевых матчей, то в них у «Торино» практически равные показатели (три победы и по четыре ничьи и поражения).

Личные встречи

В первом круге «Торино» обыграл «Аталанту» со счетом 2:1. Из последних пяти матчей три выиграла «Аталанта» и два «Торино».

«Аталанта» – «Торино»: ключевая статистика и тренды

С голами обеих команд заканчиваются 64% матчей «Аталанты». Для матчей с участием «Торино» этот показатель составляет 45%.

«Аталанта» (возможный состав): Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Руджери, Пашалич, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Лукман, де Кетеларе.

«Торино» (возможный состав): Милинкович-Савич, Соса, Коко, Марипан, Дембеле, Карамо, Тамез, Риччи, Лазаро, Влашич, Адамс.

Прогноз

«Аталанта» любит и умеет забивать. Возможен вариант с тотал больше 2,5 (коэффициент 1,92).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
1 февраля 2025 -
19:00
Торино
Тотал больше 2,5 1,92 Сделать ставку
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Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
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