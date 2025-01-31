Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Поединок состоится 1 февраля в 19:00 по Киеву
В субботу, 1 февраля, состоится матч 23-го тура Серии А «Аталанта» – «Торино». Обе команды победили в предыдущем туре.
Аталанта
В предыдущем матче Серии А «Аталанта» на выезде одержала волевую победу над «Комо» (2:1). Подопечные Гасперини смогли прервать 4-матчевую серию без побед (3 ничьи и поражение). Теперь у команды 36 очков и третье место в турнирной таблице. До «Интера» 4 очка, а отрыв от «Лацио» увеличился до семи баллов. В домашних матчах «Аталанта» забила 28 мячей. Это лучший результат среди всех команд Серии А. В среду, 29 января, «Аталанта» в Лиге чемпионов сыграла вничью с «Барселоной» (2:2). «Богиня» заняла девятое место и в 1/16 сыграет с «Брюгге».
Торино
Победой над «Кальяри» со счетом 2:0 в предыдущем туре «Торино» прервал свою серию без побед (4 ничьи и 1 поражение). В турнирной таблице команда идет на 10-м месте. Однако до зоны вылета всего шесть очков. «Торино» забивает в среднем чуть более одного мяча за матч, а пропускает 1,18. Что до гостевых матчей, то в них у «Торино» практически равные показатели (три победы и по четыре ничьи и поражения).
Личные встречи
В первом круге «Торино» обыграл «Аталанту» со счетом 2:1. Из последних пяти матчей три выиграла «Аталанта» и два «Торино».
«Аталанта» – «Торино»: ключевая статистика и тренды
С голами обеих команд заканчиваются 64% матчей «Аталанты». Для матчей с участием «Торино» этот показатель составляет 45%.
«Аталанта» (возможный состав): Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Руджери, Пашалич, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Лукман, де Кетеларе.
«Торино» (возможный состав): Милинкович-Савич, Соса, Коко, Марипан, Дембеле, Карамо, Тамез, Риччи, Лазаро, Влашич, Адамс.
Прогноз
«Аталанта» любит и умеет забивать. Возможен вариант с тотал больше 2,5 (коэффициент 1,92).
19:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне одержали долгожданную победу в основном раунде Лиги Европы
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы