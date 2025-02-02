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WTA
02 февраля 2025, 04:01 | Обновлено 02 февраля 2025, 04:09
48
0

Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Линце 2 февраля в 15:00

02 февраля 2025, 04:01 | Обновлено 02 февраля 2025, 04:09
48
0
Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

2 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце (Австрия).

В финале украинка сыграет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 30). Поединок пройдет 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет шестая встреча соперников. Счет 3:2 в пользу украинки.

Ястремская в Линце одолела Лючию Бронцетти, Антонию Ружич, Марию Саккари и Клару Таусон. Александрова прошла Александру Саснович, Петру Мартич и Каролину Мухову.

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Даяна Ястремская Екатерина Александрова смотреть онлайн WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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