Нападающий турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан пообщался с журналистами после своего трансфера.

Один из вопросов репортеров касался фамилии футболиста, а точнее того, как она произносится. Вместе и с этим они спросили игрока, как лучше его называть.

Сикан ответил, что в Украине его называли «Сик» или «Сика», чем рассмешил публику и сразу стал мемом среди турецких болельщиков в социальных сетях.

Дело в том, что «сик» с турецкого жаргона переводится как мужской половой орган (дословно – х*й).

ВИДЕО Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан