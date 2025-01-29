ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
Форвард «Шахтера» не знал, что означает сокращенная версия его фамилии...
Нападающий турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан пообщался с журналистами после своего трансфера.
Один из вопросов репортеров касался фамилии футболиста, а точнее того, как она произносится. Вместе и с этим они спросили игрока, как лучше его называть.
Сикан ответил, что в Украине его называли «Сик» или «Сика», чем рассмешил публику и сразу стал мемом среди турецких болельщиков в социальных сетях.
Дело в том, что «сик» с турецкого жаргона переводится как мужской половой орган (дословно – х*й).
ВИДЕО Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
🎙️"Sikan ismini mi yoksa soyadını mı kullanıyor kendisine nasıl hitap edelim?''— Alkolik (@Alkolikyorumlar) January 29, 2025
🗣️Danylo Sikan: "Genellikle soy ismimin kısaltması olan 'Sik' kullanılır. Bu şekilde ifade edebilirsiniz."
pic.twitter.com/mPZGVz8NpS
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