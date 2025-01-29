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  4. ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
Турция
29 января 2025, 16:18 | Обновлено 29 января 2025, 16:59
1764
12

ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан

Форвард «Шахтера» не знал, что означает сокращенная версия его фамилии...

29 января 2025, 16:18 | Обновлено 29 января 2025, 16:59
1764
12
ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Нападающий турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан пообщался с журналистами после своего трансфера.

Один из вопросов репортеров касался фамилии футболиста, а точнее того, как она произносится. Вместе и с этим они спросили игрока, как лучше его называть.

Сикан ответил, что в Украине его называли «Сик» или «Сика», чем рассмешил публику и сразу стал мемом среди турецких болельщиков в социальных сетях.

Дело в том, что «сик» с турецкого жаргона переводится как мужской половой орган (дословно – х*й).

ВИДЕО Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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Комментарии 12
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Sergei2112
"Хорошее" начало футбольной карьеры в новом клубе
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+2
aleks8-48
Сікан в перекладі на турецьку звучить, як ху@ло. Такі казуси є і в інших мовах-наприклад в китайській мові є ім,я, яке на нашій звучить,як х@й,але у нас говорять хуей і всі задоволені. Сікану треба також якось змінити своє прізвіще.
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0
Gargantua81
та ну такое... у нас Сырну вон и сокращать не надо, а ничего себя нормально всю дорогу чувствовал
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0
Перець
По ходу в шахті тепер одні ху ї грають
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-1
Саша Заливадний
членС 
Ответить
-1
AK.228
😂😂😂
Блять… когда наши долбоебы -футболисты перестанут попадать в глупые ситуации в связи с незнанием языка местного 
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
zzg77
Так так і є, нічого дивного!
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-2
Fitness.sports
Красавчик! Хорошая реклама. Но пусть x@й забивает И доказывает. Что он лучший x@й.
Ответить
-2
Pavel_i_CO
Sik from donetsk)
Ответить
-4
Test
Просто  він з команди ФК "сплошний СіК" та й  колишні партнери в основному педрітоси..Тому все поділу він сказав.... Сіковська копанка.....
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-7
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