Мадрид. Козлова одержала уверенную победу в первом круге

Айнтрахт все силы в матче с Челси оставил

20:44 — Максим Гаврилов

Как можно называть спортсмена, чего то достигнувшего, смотря его по трансляции на весь мир, сидя ...

20:43 — sv_2000

Млин, как же много у Марты глупых НО

20:42 — Hyperion

kerch30, Да.

20:40 — kerch30

Кристина -левша, а Каролина -правша?

20:40 — sv_2000

Ну вот....Плишкова включается. Марте надо полную концентрацию и без дурных эмоций