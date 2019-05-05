Мадрид. Козлова одержала уверенную победу в первом круге

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№84 WTA) стартовала в победы в основной сетке на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
В матче первого круга основы украинка в двух сетах обыграла Чжан Шуай из Китая (№42 WTA).
Мадрид. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:2
В следующем раунде Козлова сыграет против чешки Каролина Плишковой, которая в первом круге ушла с четырех матчболов в поединки с Даяной Ястремской.
Напомним, Козлова стартовала в квалификации и еще не проиграла ни одного сета. Это ее первое участие на турнире в Мадриде.
Ранее турнир также покинули Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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