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Мадрид. Ястремская проиграла Плишковой, не реализовав 4 матчбола

18-летняя украинка была близка к победе над пятой ракеткой мира

  • 05.05.2019 17:45
  • 2842 просмотра
  • 11 комментариев
Мадрид. Ястремская проиграла Плишковой, не реализовав 4 матчбола
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) проиграла в стартовом матче на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В первом круге основной сетки 18-летняя украинка в трех сетах уступила прошлогодней полуфиналистке Каролине Плишковой из Чехии (№5 WTA).
 
Мадрид. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 6:7(5), 3:6
 
 
Сразу стоит отметить, что на трибунах присутствовала мама Даяны, которая долгое время по объективным причинам не могла поддерживать дочку непосредственно во время матчей. Это очень сильно помогало 18-летней украинке, ее игра была намного увереннее, видимых спадов не наблюдалось.
 
И все же первый сет активнее начала чешка. Украинке не удавалось хорошо читать мощнейшую подачу «королевый эйсов» и долгое время она практически не имела шансов на приеме. На своих геймах Даяна играла чуть хуже, и к середине партии проигрывала в один брейк. Восстановить статус-кво удалось к восьмому гейму, когда Даяна уже хорошо освоилась и понимала куда будет подавать Плишкова. 
 
При счете 5:5 чешка заработала двойной скрытый сетбол, но украинка отыгралась и сумела забрать важнейший гейм. А на приеме Плишкова была уничтожена, чего только стоит прием первой подачи навылет во время сетбола. А сколько таких было за матч, фантастика!
 
Второй сет проходил абсолютно по тому же сценарию: высокий уровень игры, первый брейк от Плишковой и уравнивание счета на четырех. И у Даяны был шикарный шанс закончить в двух партиях. В десятом гейме она имела четыре матчбола, но все же Плишковой удалось их отыграть и перевести сет на тай-брейк. Там уже за счет опыта чешка вырвала победу. Хотя был момент при счете 5:5, когда линейный судья крикнул аут после удара Плишковой (потенциальный матчбол для Ястремской), но главный судья после детального осмотра принял решение в пользу чешки. Далее две мощные подачи Каролина и она перехватила инициативу в матче
 
В третьем сете Плишкова восстановила подачу и не дала ни малейшего шанса украинке даже зацепиться за брейкпоинты. А свой брейк Каролина сделала в восьмом гейме, после чего стало совершенно очевидно, что дальше идет именно она.
 
Расстраиваться не стоит, Даяна выдала фантастический матч и только недостаток опыта помешал ей сегодня победить. Она впервые играла против теннисистки из топ-5, большие победы впереди. В этом можно не сомневаться. С интересом и дальше будем следить за ее игрой на грунте, но основные ожидания от сезона травяного.
 
Во втором круге Каролина Плишкова сыграет с Катериной Козловой или Чжан Шуай.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    0108niko_and
      0108niko_and, 05.05.2019 19:04
    0
    Гра була бомбезна!!! Особливо завершення 2 сету. Гра була! Даяночка наснаги та дальших перемог!!!
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 05.05.2019 18:08
    0
    То чувство, когда победа просочилась между пальцами. Но это спорт, здесь такое сплошь и рядом. Главное, что игра есть, а значит и результаты придут.
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.05.2019 17:58
    +5
    дуже прикра поразка. 3 сет Плішкова взяла на досвіді.
    коли Даянка не нервує, тримає себе в руках - її не зупинити. а скільки Даяна взяла подач навиліт в цій грі? думаю, епізодично Плішкова була в повному ахуї від гри Даяни
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    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 05.05.2019 17:57
    +5
    Нехай перевірять лінійного, чи випадкова була його помилка на Таї.
    Після того, як судейка змусив прегравати вже виграну Даяною подачу Плішкової - в мене виникло таке враження, що вона ледь не розплакалась і не дивно - фактично вкрали перемогу!
    Нехай ставлять систему фіксації мяча автоматиичну і цмх крикнів "аутових" - не буде потрібно!
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    VITASS
      VITASS, 05.05.2019 17:54
    +1
    и все же хочу увидеть количество виннерсов Даяны. Это нечто.
    В игре появились бойцовские качества. прогресс налицо. все еще в переди. И мы будем тому свидетелями. вот ничуть не грустно от поражения - ибо вижу потенциал огромный и желание
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 05.05.2019 17:54
    0
    Я в бешенстве очень обидное поражение, не хватает Даяне хладнокровия, победа была очень близко на этом турнире разыгрываются большие призовые и деньги увы. дальше уже без Даяны и серия поражений в первом круге продолжается, что радует это отрезки игры высочайшего уровня и за счет чего дальше Дая может прогрессировать
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 05.05.2019 17:50
    -2
    Не ну сука зла не хватает уже вторая вылетела что за хрень хорошая была игра особенно в первом сете
    у Янны,а потом Плишковой судьи стали всячески допомогат в итоге наша Даянушка в пролете уже 2 за сегодня
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 05.05.2019 17:50
    -7
    Две "Звезды" наши вылетели,кто следующий
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    IlBi
    online
      IlBi, 05.05.2019 17:49
    +3
    Stanislav Matusevych, 05.05.2019 17:48
    Очень жаль. Первая победа над топ-10 была совсем рядом. В Риме Даяне будет сложнее, там корты медленнее.
    К сожалению, шансы на 5 поражений украинок в первом круге все увеличиваются.
    Марта победит)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.05.2019 17:48
    +4
    Очень жаль. Первая победа над топ-10 была совсем рядом. В Риме Даяне будет сложнее, там корты медленнее.
    К сожалению, шансы на 5 поражений украинок в первом круге все увеличиваются.
    Ссылка
    IlBi
    online
      IlBi, 05.05.2019 17:45
    +8
    Как она играет, ШИКАРДОС!) Умница, успехов дальше, все победы еще впереди! А такой опыт многого стоит.
    Ссылка
    IlBi
    online
      IlBi, 05.05.2019 17:45
    +8
    Как она играет, ШИКАРДОС!) Умница, успехов дальше, все победы еще впереди! А такой опыт многого стоит.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.05.2019 17:58
    +5
    дуже прикра поразка. 3 сет Плішкова взяла на досвіді.
    коли Даянка не нервує, тримає себе в руках - її не зупинити. а скільки Даяна взяла подач навиліт в цій грі? думаю, епізодично Плішкова була в повному ахуї від гри Даяни
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 05.05.2019 17:57
    +5
    Нехай перевірять лінійного, чи випадкова була його помилка на Таї.
    Після того, як судейка змусив прегравати вже виграну Даяною подачу Плішкової - в мене виникло таке враження, що вона ледь не розплакалась і не дивно - фактично вкрали перемогу!
    Нехай ставлять систему фіксації мяча автоматиичну і цмх крикнів "аутових" - не буде потрібно!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.05.2019 17:48
    +4
    Очень жаль. Первая победа над топ-10 была совсем рядом. В Риме Даяне будет сложнее, там корты медленнее.
    К сожалению, шансы на 5 поражений украинок в первом круге все увеличиваются.
    Ссылка
    IlBi
    online
      IlBi, 05.05.2019 17:49
    +3
    Stanislav Matusevych, 05.05.2019 17:48
    Очень жаль. Первая победа над топ-10 была совсем рядом. В Риме Даяне будет сложнее, там корты медленнее.
    К сожалению, шансы на 5 поражений украинок в первом круге все увеличиваются.
    Марта победит)
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 05.05.2019 17:54
    +1
    и все же хочу увидеть количество виннерсов Даяны. Это нечто.
    В игре появились бойцовские качества. прогресс налицо. все еще в переди. И мы будем тому свидетелями. вот ничуть не грустно от поражения - ибо вижу потенциал огромный и желание
    Ссылка
    0108niko_and
    online
      0108niko_and, 05.05.2019 19:04
    0
    Гра була бомбезна!!! Особливо завершення 2 сету. Гра була! Даяночка наснаги та дальших перемог!!!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 05.05.2019 18:08
    0
    То чувство, когда победа просочилась между пальцами. Но это спорт, здесь такое сплошь и рядом. Главное, что игра есть, а значит и результаты придут.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 05.05.2019 17:54
    0
    Я в бешенстве очень обидное поражение, не хватает Даяне хладнокровия, победа была очень близко на этом турнире разыгрываются большие призовые и деньги увы. дальше уже без Даяны и серия поражений в первом круге продолжается, что радует это отрезки игры высочайшего уровня и за счет чего дальше Дая может прогрессировать
    Ссылка
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