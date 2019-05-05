Мадрид. Ястремская проиграла Плишковой, не реализовав 4 матчбола

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) проиграла в стартовом матче на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
В первом круге основной сетки 18-летняя украинка в трех сетах уступила прошлогодней полуфиналистке Каролине Плишковой из Чехии (№5 WTA).
Мадрид. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 6:7(5), 3:6
Сразу стоит отметить, что на трибунах присутствовала мама Даяны, которая долгое время по объективным причинам не могла поддерживать дочку непосредственно во время матчей. Это очень сильно помогало 18-летней украинке, ее игра была намного увереннее, видимых спадов не наблюдалось.
И все же первый сет активнее начала чешка. Украинке не удавалось хорошо читать мощнейшую подачу «королевый эйсов» и долгое время она практически не имела шансов на приеме. На своих геймах Даяна играла чуть хуже, и к середине партии проигрывала в один брейк. Восстановить статус-кво удалось к восьмому гейму, когда Даяна уже хорошо освоилась и понимала куда будет подавать Плишкова.
При счете 5:5 чешка заработала двойной скрытый сетбол, но украинка отыгралась и сумела забрать важнейший гейм. А на приеме Плишкова была уничтожена, чего только стоит прием первой подачи навылет во время сетбола. А сколько таких было за матч, фантастика!
Another upset is brewing!@D_Yastremska takes the first set 7-5 off Karolina Pliskova.#MMOPEN pic.twitter.com/6Oj8dJ9ebG— WTA (@WTA) 5 травня 2019 р.
Второй сет проходил абсолютно по тому же сценарию: высокий уровень игры, первый брейк от Плишковой и уравнивание счета на четырех. И у Даяны был шикарный шанс закончить в двух партиях. В десятом гейме она имела четыре матчбола, но все же Плишковой удалось их отыграть и перевести сет на тай-брейк. Там уже за счет опыта чешка вырвала победу. Хотя был момент при счете 5:5, когда линейный судья крикнул аут после удара Плишковой (потенциальный матчбол для Ястремской), но главный судья после детального осмотра принял решение в пользу чешки. Далее две мощные подачи Каролина и она перехватила инициативу в матче
В третьем сете Плишкова восстановила подачу и не дала ни малейшего шанса украинке даже зацепиться за брейкпоинты. А свой брейк Каролина сделала в восьмом гейме, после чего стало совершенно очевидно, что дальше идет именно она.
Расстраиваться не стоит, Даяна выдала фантастический матч и только недостаток опыта помешал ей сегодня победить. Она впервые играла против теннисистки из топ-5, большие победы впереди. В этом можно не сомневаться. С интересом и дальше будем следить за ее игрой на грунте, но основные ожидания от сезона травяного.
Во втором круге Каролина Плишкова сыграет с Катериной Козловой или Чжан Шуай.
Источник — Sport.ua
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коли Даянка не нервує, тримає себе в руках - її не зупинити. а скільки Даяна взяла подач навиліт в цій грі? думаю, епізодично Плішкова була в повному ахуї від гри Даяни
Після того, як судейка змусив прегравати вже виграну Даяною подачу Плішкової - в мене виникло таке враження, що вона ледь не розплакалась і не дивно - фактично вкрали перемогу!
Нехай ставлять систему фіксації мяча автоматиичну і цмх крикнів "аутових" - не буде потрібно!
В игре появились бойцовские качества. прогресс налицо. все еще в переди. И мы будем тому свидетелями. вот ничуть не грустно от поражения - ибо вижу потенциал огромный и желание
у Янны,а потом Плишковой судьи стали всячески допомогат в итоге наша Даянушка в пролете уже 2 за сегодня
К сожалению, шансы на 5 поражений украинок в первом круге все увеличиваются.
К сожалению, шансы на 5 поражений украинок в первом круге все увеличиваются.
коли Даянка не нервує, тримає себе в руках - її не зупинити. а скільки Даяна взяла подач навиліт в цій грі? думаю, епізодично Плішкова була в повному ахуї від гри Даяни
Після того, як судейка змусив прегравати вже виграну Даяною подачу Плішкової - в мене виникло таке враження, що вона ледь не розплакалась і не дивно - фактично вкрали перемогу!
Нехай ставлять систему фіксації мяча автоматиичну і цмх крикнів "аутових" - не буде потрібно!
К сожалению, шансы на 5 поражений украинок в первом круге все увеличиваются.
К сожалению, шансы на 5 поражений украинок в первом круге все увеличиваются.
В игре появились бойцовские качества. прогресс налицо. все еще в переди. И мы будем тому свидетелями. вот ничуть не грустно от поражения - ибо вижу потенциал огромный и желание
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