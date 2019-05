Мадрид. Ястремская проиграла Плишковой, не реализовав 4 матчбола

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) проиграла в стартовом матче на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

В первом круге основной сетки 18-летняя украинка в трех сетах уступила прошлогодней полуфиналистке Каролине Плишковой из Чехии (№5 WTA).

Мадрид. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 6:7(5), 3:6

Сразу стоит отметить, что на трибунах присутствовала мама Даяны, которая долгое время по объективным причинам не могла поддерживать дочку непосредственно во время матчей. Это очень сильно помогало 18-летней украинке, ее игра была намного увереннее, видимых спадов не наблюдалось.

И все же первый сет активнее начала чешка. Украинке не удавалось хорошо читать мощнейшую подачу «королевый эйсов» и долгое время она практически не имела шансов на приеме. На своих геймах Даяна играла чуть хуже, и к середине партии проигрывала в один брейк. Восстановить статус-кво удалось к восьмому гейму, когда Даяна уже хорошо освоилась и понимала куда будет подавать Плишкова.

При счете 5:5 чешка заработала двойной скрытый сетбол, но украинка отыгралась и сумела забрать важнейший гейм. А на приеме Плишкова была уничтожена, чего только стоит прием первой подачи навылет во время сетбола. А сколько таких было за матч, фантастика!

