Мадрид. Ястремская проиграла Плишковой, не реализовав 4 матчбола

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) проиграла в стартовом матче на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

В первом круге основной сетки 18-летняя украинка в трех сетах уступила прошлогодней полуфиналистке Каролине Плишковой из Чехии (№5 WTA).

Мадрид. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 6:7(5), 3:6

Сразу стоит отметить, что на трибунах присутствовала мама Даяны, которая долгое время по объективным причинам не могла поддерживать дочку непосредственно во время матчей. Это очень сильно помогало 18-летней украинке, ее игра была намного увереннее, видимых спадов не наблюдалось.

И все же первый сет активнее начала чешка. Украинке не удавалось хорошо читать мощнейшую подачу «королевый эйсов» и долгое время она практически не имела шансов на приеме. На своих геймах Даяна играла чуть хуже, и к середине партии проигрывала в один брейк. Восстановить статус-кво удалось к восьмому гейму, когда Даяна уже хорошо освоилась и понимала куда будет подавать Плишкова.

При счете 5:5 чешка заработала двойной скрытый сетбол, но украинка отыгралась и сумела забрать важнейший гейм. А на приеме Плишкова была уничтожена, чего только стоит прием первой подачи навылет во время сетбола. А сколько таких было за матч, фантастика!

Второй сет проходил абсолютно по тому же сценарию: высокий уровень игры, первый брейк от Плишковой и уравнивание счета на четырех. И у Даяны был шикарный шанс закончить в двух партиях. В десятом гейме она имела четыре матчбола, но все же Плишковой удалось их отыграть и перевести сет на тай-брейк. Там уже за счет опыта чешка вырвала победу. Хотя был момент при счете 5:5, когда линейный судья крикнул аут после удара Плишковой (потенциальный матчбол для Ястремской), но главный судья после детального осмотра принял решение в пользу чешки. Далее две мощные подачи Каролина и она перехватила инициативу в матче

В третьем сете Плишкова восстановила подачу и не дала ни малейшего шанса украинке даже зацепиться за брейкпоинты. А свой брейк Каролина сделала в восьмом гейме, после чего стало совершенно очевидно, что дальше идет именно она.

Расстраиваться не стоит, Даяна выдала фантастический матч и только недостаток опыта помешал ей сегодня победить. Она впервые играла против теннисистки из топ-5, большие победы впереди. В этом можно не сомневаться. С интересом и дальше будем следить за ее игрой на грунте, но основные ожидания от сезона травяного.

Во втором круге Каролина Плишкова сыграет с Катериной Козловой или Чжан Шуай.