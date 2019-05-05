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Мадрид. Элина Свитолина вылетела в первом круге

Украинка уступила француженке Пармантье

  • 05.05.2019 15:44
  • 1653 просмотра
  • 11 комментариев
Мадрид. Элина Свитолина вылетела в первом круге
© © Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна
В воскресенье, пятого мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла стартовый матч на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В первом круге украинская теннисистка уступила француженке Полин Пармантье (№69 WTA) 4:6, 6:7.
 
Для Свитолиной это был первый турнир после небольшого перерыва, связанного с травмой. И как показал матч, пока она полностью не оправилась от нее. Нет того движения и той уверенности в собственных силах.
 
Уже начало первого сета началось с проблем: ведя 40:0 на своей подаче, Элина отдала 5 розыгрышей подряд и проиграла гейм. Дальше становилось только хуже и уже через несколько геймов счет стал 5:1 в пользу француженки. Стоит отдать должное нашей теннисистке, что она сумела немного взять себя в руки и выиграла 3 гейма подряд - 5:4. Но следующую свою подачу Пармантье выиграла, а с ней и сет 6:4.
 
Начало второго сета и опять потеря своей подачи. В эти минуты Свитолина много нервничала и кричала. После этого девушки брали свои подачи, пока при счете 2:3 Свитолина не сделала обратный брейк и сравняла счет 3:3. На подаче украинки Парментье заработала брейк-поинт, но не сумела его реализовать и Свитолина впервые в матче повела в счете - 4:3. После этого игра немного успокоилась и все решилось на тай-брейке. Свитолина повела 3:1, но не удержала преимущество и счет стал 3:6. Элина сумела отыграть три матчбола, но уже следующий матчбол стал решающим - и в итоге 6:8 тай-брейк, а вместе с ним и сет 6:7.
 
Отметим, что Свитолина проиграла 6 из 9 поединков в Мадриде и ни разу не проходила дальше второго круга.
 
Во втором круге Парментье предстоит сыграть с Юлией Путинцевой из Казахстана.
 
Через две недели Свитолина выступит в Риме, где ей предстоит защищать титул. Напомним, что украинка выигрывает соревнования в Италии два года подряд.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 05.05.2019 16:09
    0
    Йой, а мене м#₴%альня мінусує!!! Й що ім не подобає???
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 05.05.2019 16:05
    0
    Недолго осталось ждать из сотки вылетит с таким отношением к карьере.
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 05.05.2019 16:05
    +1
    Вова Чертрогатый, 05.05.2019 15:57
    Это все потому что она против солнца играла!
    Брехня ... Против француженки она играла .
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 05.05.2019 15:57
    0
    Виктор Андрущик, 05.05.2019 15:51
    Это уже не Элина Светолина,а Дуня Чернопопенко.
    я тебе дам Дуня...
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 05.05.2019 15:57
    +1
    Это все потому что она против солнца играла!
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 05.05.2019 15:55
    +1
    Сумно. Стільки часу чекали ми повернення Елі. На жаль через офіційні ігри Еля форму не піднабрала.
    Знову в кращому разі старий сценарій: взяти Рим, а далі....? Де Елі взяти сили ще на 2 тижні шлему? Хіба треба ризикнути і пожертвувати тим бієнале задля звитяги на шлемі...
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 05.05.2019 15:53
    +3
    Этого и стоило ожидать,пока не залечит травму игры не будет
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 05.05.2019 15:51
    -4
    Это уже не Элина Светолина,а Дуня Чернопопенко.
    Ссылка
    IlBi
    online
      IlBi, 05.05.2019 15:50
    -3
    Как играла, не смотрел, кто может описать в чем проблемы были?
    Могу предположить, но не уверен. Может отношения влияют негативно на игровую карьеру?
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 05.05.2019 15:49
    -4
    Молодець, Елінка!!! Билася як тигра, на рівні з суперницею, нічим практично у класі гри не поступилася, ну не пощастило трохи. Та то дурниці!!! Так тримати, я тобою пишаюсь!!!!
    Ссылка
    andrijoooo
      andrijoooo, 05.05.2019 15:47
    -4
    колгосп імені Дноооо
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 05.05.2019 15:53
    +3
    Этого и стоило ожидать,пока не залечит травму игры не будет
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 05.05.2019 16:05
    +1
    Вова Чертрогатый, 05.05.2019 15:57
    Это все потому что она против солнца играла!
    Брехня ... Против француженки она играла .
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 05.05.2019 15:57
    +1
    Это все потому что она против солнца играла!
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 05.05.2019 15:55
    +1
    Сумно. Стільки часу чекали ми повернення Елі. На жаль через офіційні ігри Еля форму не піднабрала.
    Знову в кращому разі старий сценарій: взяти Рим, а далі....? Де Елі взяти сили ще на 2 тижні шлему? Хіба треба ризикнути і пожертвувати тим бієнале задля звитяги на шлемі...
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 05.05.2019 16:09
    0
    Йой, а мене м#₴%альня мінусує!!! Й що ім не подобає???
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 05.05.2019 16:05
    0
    Недолго осталось ждать из сотки вылетит с таким отношением к карьере.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 05.05.2019 15:57
    0
    Виктор Андрущик, 05.05.2019 15:51
    Это уже не Элина Светолина,а Дуня Чернопопенко.
    я тебе дам Дуня...
    Ссылка
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