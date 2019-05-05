Мадрид. Элина Свитолина вылетела в первом круге

В воскресенье, пятого мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла стартовый матч на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

В первом круге украинская теннисистка уступила француженке Полин Пармантье (№69 WTA) 4:6, 6:7.

Для Свитолиной это был первый турнир после небольшого перерыва, связанного с травмой. И как показал матч, пока она полностью не оправилась от нее. Нет того движения и той уверенности в собственных силах.

Уже начало первого сета началось с проблем: ведя 40:0 на своей подаче, Элина отдала 5 розыгрышей подряд и проиграла гейм. Дальше становилось только хуже и уже через несколько геймов счет стал 5:1 в пользу француженки. Стоит отдать должное нашей теннисистке, что она сумела немного взять себя в руки и выиграла 3 гейма подряд - 5:4. Но следующую свою подачу Пармантье выиграла, а с ней и сет 6:4.

Начало второго сета и опять потеря своей подачи. В эти минуты Свитолина много нервничала и кричала. После этого девушки брали свои подачи, пока при счете 2:3 Свитолина не сделала обратный брейк и сравняла счет 3:3. На подаче украинки Парментье заработала брейк-поинт, но не сумела его реализовать и Свитолина впервые в матче повела в счете - 4:3. После этого игра немного успокоилась и все решилось на тай-брейке. Свитолина повела 3:1, но не удержала преимущество и счет стал 3:6. Элина сумела отыграть три матчбола, но уже следующий матчбол стал решающим - и в итоге 6:8 тай-брейк, а вместе с ним и сет 6:7.

Отметим, что Свитолина проиграла 6 из 9 поединков в Мадриде и ни разу не проходила дальше второго круга.

Во втором круге Парментье предстоит сыграть с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Через две недели Свитолина выступит в Риме, где ей предстоит защищать титул. Напомним, что украинка выигрывает соревнования в Италии два года подряд.