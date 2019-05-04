Мадрид. Козлова вышла в основную сетку

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№84 WTA) вышла в основную сетку престижного грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В финале квалификации она обыграла испанку Алену Большову (№140 WTA) в двух сетах.
Мадрид. Финал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Алена Большова (Испания) – 6:3, 6:3
Во втором сете Козлова вела 5:1, но немного расслабилась и дала сопернице вернуться в игру, но при счете 5:3 сделала брейк и выиграла сет и матч.
Также в основную сетку вышла и Марта Костюк.
Отметим, что потенциальные соперницы Костюк и Козловой в первом раунде основной сетки следующие: Элизе Мертенс, Симона Халеп, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Барбора Стрыцова, Чжан Шуай. Также возможен вариант, когда наши девушки сыграют между собой.
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Источник — Sport.ua
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