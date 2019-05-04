Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Мадрид. Козлова вышла в основную сетку

Украинская теннисистка обыграла испанку Большову

  • 04.05.2019 13:26
  • 1175 просмотров
  • 2 комментария
Мадрид. Козлова вышла в основную сетку

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№84 WTA) вышла в основную сетку престижного грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В финале квалификации она обыграла испанку Алену Большову (№140 WTA)  в двух сетах.

Мадрид. Финал квалификации
Катерина Козлова (Украина) –  Алена Большова (Испания) – 6:3, 6:3
 
Во втором сете Козлова вела 5:1, но немного расслабилась и дала сопернице вернуться в игру, но при счете 5:3 сделала брейк и выиграла сет и матч.
 
Также в основную сетку вышла и Марта Костюк.
 
Отметим, что потенциальные соперницы Костюк и Козловой в первом раунде основной сетки следующие: Элизе Мертенс, Симона Халеп, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Барбора Стрыцова, Чжан Шуай. Также возможен вариант, когда наши девушки сыграют между собой.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    common_sense
      common_sense, 04.05.2019 14:14
    0
    для украинской аудитории нужно уточнять, что они украинцы? состоялся уже реванш, думаешь?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 04.05.2019 13:45
    +3
    Молодец,ждем Марту
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 04.05.2019 13:45
    +3
    Молодец,ждем Марту
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 04.05.2019 14:14
    0
    для украинской аудитории нужно уточнять, что они украинцы? состоялся уже реванш, думаешь?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности