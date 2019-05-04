Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Марта Костюк пробилась в основу турнира в Мадриде

16-летняя украинка в трех сетах обыграла Ирину Марию Барэ из Румынии

  • 04.05.2019 13:56
  • 1021 просмотр
  • 11 комментариев
Марта Костюк пробилась в основу турнира в Мадриде
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) сыграет в основной сетке грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В финале квалификации 16-летняя украинка, которая получила от организаторов wild card, в трех сетах разобралась с 24-летней Ириной Марией Барэ из Румынии (№178 WTA).
 
Мадрид. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Ирина Мария Барэ (Румыния) – 7:5, 3:6, 6:2
 
Отметим, что Костюк стала пятой украинкой, окторая сыграет в основной сетке турнира в Мадриде. Сразу в основу были заявлены Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.
 
 
Отметим, что потенциальные соперницы Костюк и Козловой в первом раунде основной сетки следующие: Элизе Мертенс, Симона Халеп, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Барбора Стрыцова, Чжан Шуай. Также возможен вариант, когда наши девушки сыграют между собой.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Clyde С.
      Clyde С., 04.05.2019 14:15
    0
    Sashamar, 04.05.2019 14:06
    Ймовірність 1/49, але й цього не треба. Нехай обидві крокують далі.
    Я не математик, але щось у вас вірогідність замала.
    Хіба не 1 шанс з 8 має бути?
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 04.05.2019 14:14
    0
    sv_2000, 04.05.2019 14:08
    Молодец! Многовато невынужденных, но подача более надежной стала, почти нет двойных. Первую вчера подавала лучше, сегодня похуже..... Задолбали эти цифры. Хочу не на них смотреть, а на игру Марты.... Не хочу квалифайера... Хочу Шоп с хорошей трансляций и на центральном корте
    центральний корт буде, хіба якщо на Халеп попаде)) а мені того не хочеться. Хай би корт попростіше, лиш би щоб пройшла далі
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 04.05.2019 14:09
    0
    sv_2000, 04.05.2019 14:08
    Молодец! Многовато невынужденных, но подача более надежной стала, почти нет двойных. Первую вчера подавала лучше, сегодня похуже..... Задолбали эти цифры. Хочу не на них смотреть, а на игру Марты.... Не хочу квалифайера... Хочу Шоп с хорошей трансляций и на центральном корте
    Все ж таки хочеться щоб Марта хоча б одне коло пройшла. для неї це дуже важливо.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.05.2019 14:08
    +2
    Молодец! Многовато невынужденных, но подача более надежной стала, почти нет двойных. Первую вчера подавала лучше, сегодня похуже..... Задолбали эти цифры. Хочу не на них смотреть, а на игру Марты.... Не хочу квалифайера... Хочу Шоп с хорошей трансляций и на центральном корте
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 04.05.2019 14:08
    0
    Sashamar, 04.05.2019 14:06
    Ймовірність 1/49, але й цього не треба. Нехай обидві крокують далі.
    Ну У Вас опитимізм похлєще мого. Я за те, щоб на кожному колі одна наша вилітала. Лише одна.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 04.05.2019 14:06
    +1
    Natam69, 04.05.2019 14:00
    Цікаво було б подивитися на Козлова Костюк, але це малоймовірно.
    Ймовірність 1/49, але й цього не треба. Нехай обидві крокують далі.
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 04.05.2019 14:00
    0
    Цікаво було б подивитися на Козлова Костюк, але це малоймовірно.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.05.2019 13:59
    +4
    Умница Марта. После всем известного события начало что-то проклевываться. Лучше бы еще пораньше оно произошло. Теперь смотрим, насколько не повезет со жребием. Там большинство вариантов плохие, но есть шанс попасть даже на Катю Козлову)
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 04.05.2019 13:58
    +5
    Молодець
    В третьому сеті зібралася і перемогла!
    Ссылка
    Hyperion
      Hyperion, 04.05.2019 13:57
    +4
    Молодец! Удачи в основной сетке!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 04.05.2019 13:57
    +5
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 04.05.2019 13:58
    +5
    Молодець
    В третьому сеті зібралася і перемогла!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 04.05.2019 13:57
    +5
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.05.2019 13:59
    +4
    Умница Марта. После всем известного события начало что-то проклевываться. Лучше бы еще пораньше оно произошло. Теперь смотрим, насколько не повезет со жребием. Там большинство вариантов плохие, но есть шанс попасть даже на Катю Козлову)
    Ссылка
    Hyperion
      Hyperion, 04.05.2019 13:57
    +4
    Молодец! Удачи в основной сетке!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.05.2019 14:08
    +2
    Молодец! Многовато невынужденных, но подача более надежной стала, почти нет двойных. Первую вчера подавала лучше, сегодня похуже..... Задолбали эти цифры. Хочу не на них смотреть, а на игру Марты.... Не хочу квалифайера... Хочу Шоп с хорошей трансляций и на центральном корте
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 04.05.2019 14:06
    +1
    Natam69, 04.05.2019 14:00
    Цікаво було б подивитися на Козлова Костюк, але це малоймовірно.
    Ймовірність 1/49, але й цього не треба. Нехай обидві крокують далі.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 04.05.2019 14:15
    0
    Sashamar, 04.05.2019 14:06
    Ймовірність 1/49, але й цього не треба. Нехай обидві крокують далі.
    Я не математик, але щось у вас вірогідність замала.
    Хіба не 1 шанс з 8 має бути?
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 04.05.2019 14:14
    0
    sv_2000, 04.05.2019 14:08
    Молодец! Многовато невынужденных, но подача более надежной стала, почти нет двойных. Первую вчера подавала лучше, сегодня похуже..... Задолбали эти цифры. Хочу не на них смотреть, а на игру Марты.... Не хочу квалифайера... Хочу Шоп с хорошей трансляций и на центральном корте
    центральний корт буде, хіба якщо на Халеп попаде)) а мені того не хочеться. Хай би корт попростіше, лиш би щоб пройшла далі
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 04.05.2019 14:09
    0
    sv_2000, 04.05.2019 14:08
    Молодец! Многовато невынужденных, но подача более надежной стала, почти нет двойных. Первую вчера подавала лучше, сегодня похуже..... Задолбали эти цифры. Хочу не на них смотреть, а на игру Марты.... Не хочу квалифайера... Хочу Шоп с хорошей трансляций и на центральном корте
    Все ж таки хочеться щоб Марта хоча б одне коло пройшла. для неї це дуже важливо.
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 04.05.2019 14:08
    0
    Sashamar, 04.05.2019 14:06
    Ймовірність 1/49, але й цього не треба. Нехай обидві крокують далі.
    Ну У Вас опитимізм похлєще мого. Я за те, щоб на кожному колі одна наша вилітала. Лише одна.
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 04.05.2019 14:00
    0
    Цікаво було б подивитися на Козлова Костюк, але це малоймовірно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности