Марта Костюк пробилась в основу турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) сыграет в основной сетке грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
В финале квалификации 16-летняя украинка, которая получила от организаторов wild card, в трех сетах разобралась с 24-летней Ириной Марией Барэ из Румынии (№178 WTA).
Мадрид. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Ирина Мария Барэ (Румыния) – 7:5, 3:6, 6:2
Отметим, что Костюк стала пятой украинкой, окторая сыграет в основной сетке турнира в Мадриде. Сразу в основу были заявлены Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.
Также сегодня финал квалификации выиграла Катерина Козлова.
Отметим, что потенциальные соперницы Костюк и Козловой в первом раунде основной сетки следующие: Элизе Мертенс, Симона Халеп, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Барбора Стрыцова, Чжан Шуай. Также возможен вариант, когда наши девушки сыграют между собой.
Источник — Sport.ua
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В третьому сеті зібралася і перемогла!
В третьому сеті зібралася і перемогла!
Хіба не 1 шанс з 8 має бути?
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