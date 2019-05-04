Марта Костюк пробилась в основу турнира в Мадриде

14:15 — Clyde С.

Я не математик, але щось у вас вірогідність замала. Хіба не 1 шанс з 8 має бути?

14:14 — olya403

центральний корт буде, хіба якщо на Халеп попаде)) а мені того не хочеться. Хай би корт попростіш...

14:09 — Natam69

Все ж таки хочеться щоб Марта хоча б одне коло пройшла. для неї це дуже важливо.

14:08 — Natam69

Ну У Вас опитимізм похлєще мого. Я за те, щоб на кожному колі одна наша вилітала. Лише одна.

14:08 — sv_2000

Молодец! Многовато невынужденных, но подача более надежной стала, почти нет двойных. Первую вчера...

14:06 — Sashamar

Ймовірність 1/49, але й цього не треба. Нехай обидві крокують далі.