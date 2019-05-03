Мадрид. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц

В пятницу, 3 мая, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) в первом круге встретится с опытной Полин Парментье (№69 WTA) из Франции. Ранее теннисистки играли дважды, счет равный. Напомним, Свитолина пять раз играла в Мадриде и ни разу не выиграла больше одного матча (3-5).

Леся Цуренко (№26 WTA) на старте соревнований сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии (№4 WTA). Любопытно, что Леся еще ни разу не выигрывала ни у Кербер, ни в основе Мадрида. Будет за что побороться.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) дебютирует на «Mutua Madrid Open» матчем против Каролины Плишковой (№5 WTA). Ранее теннисистки между собой не играли. В прошлом году чешка показала свой лучший результат на турнире, дойдя до полуфинала.