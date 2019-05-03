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Мадрид. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц

Второй и третьей ракеткам Украины выпало сыграть против соперниц из топ-10

  • 03.05.2019 15:02
  • 764 просмотра
  • 6 комментариев
Мадрид. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц
© WTA. Элина Свитолина
В пятницу, 3 мая, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) в первом круге встретится с опытной Полин Парментье (№69 WTA) из Франции. Ранее теннисистки играли дважды, счет равный. Напомним, Свитолина пять раз играла в Мадриде и ни разу не выиграла больше одного матча (3-5).
 
Леся Цуренко (№26 WTA) на старте соревнований сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии (№4 WTA). Любопытно, что Леся еще ни разу не выигрывала ни у Кербер, ни в основе Мадрида. Будет за что побороться.
 
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) дебютирует на «Mutua Madrid Open» матчем против Каролины Плишковой (№5 WTA). Ранее теннисистки между собой не играли. В прошлом году чешка показала свой лучший результат на турнире, дойдя до полуфинала.
 
Напомним, в квалификации выступают Марта Костюк (вышла в финал) и Катерина Козлова.
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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.05.2019 15:24
    0
    Валерий Друца, 03.05.2019 15:24
    Тяжкий жребий! У Даяны и Леси- особенно. Удачи им!!!
    Вірю, що найгірший жереб у.... Полин Парментье!!!!
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 03.05.2019 15:24
    0
    sv_2000, 03.05.2019 15:16
    Интересно, если Марта пробьется, то на кого выходит?
    Мертенс, Шуай, Хелеп, Коллінз, Стівенс, Стрицова або слот двох кваліфаєрів
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.05.2019 15:24
    +1
    Слід ламати погані традиції! Успіхів дівчатам!
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 03.05.2019 15:24
    +1
    Тяжкий жребий! У Даяны и Леси- особенно. Удачи им!!!
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 03.05.2019 15:16
    +1
    Интересно, если Марта пробьется, то на кого выходит?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 15:05
    +4
    Успіху всім нашим дівчатам!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 15:05
    +4
    Успіху всім нашим дівчатам!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.05.2019 15:24
    +1
    Слід ламати погані традиції! Успіхів дівчатам!
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 03.05.2019 15:24
    +1
    Тяжкий жребий! У Даяны и Леси- особенно. Удачи им!!!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.05.2019 15:16
    +1
    Интересно, если Марта пробьется, то на кого выходит?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.05.2019 15:24
    0
    Валерий Друца, 03.05.2019 15:24
    Тяжкий жребий! У Даяны и Леси- особенно. Удачи им!!!
    Вірю, що найгірший жереб у.... Полин Парментье!!!!
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 03.05.2019 15:24
    0
    sv_2000, 03.05.2019 15:16
    Интересно, если Марта пробьется, то на кого выходит?
    Мертенс, Шуай, Хелеп, Коллінз, Стівенс, Стрицова або слот двох кваліфаєрів
    Ссылка
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