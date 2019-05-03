Мадрид. Костюк шокировала Анисимову в полуфинале квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) феерично стартовала в квалификации грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.

Мадрид. Полуфинал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 6:0, 2:6, 6:0

Перед матчем практически все ставили на уверенную победу американки, которая две недели назад выиграла дебютный турнир на уровне WTA.

Но сам поединок показал, что Марту очень недооценили. Костюк продемонстрировала, что готова к возвращению в большую игру. Две баранки Анисимовой, которая, на секундочку, является лучшей теннисисткой в мировой рейтинге, которой еще нет 18 лет, дорогого стоят.

За матч Марта подала 2 эйси и сделала всего 3 двойных ошибки. Единственной проблемой стала вторая подача, именно из-за нее Анисимовой удалось легко забрать второй сет.

Как бы там ни было, Марта как минимум на день вернулась в статус себя прошлого года. Впереди борьба за выход в основную сетку и здесь ее уже никто недооценивать не будет.

В финале отборочного этапа Костюк сыграет против Ирины Марии Баре из Румынии (№178 WTA).