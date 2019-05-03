Мадрид. Костюк шокировала Анисимову в полуфинале квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) феерично стартовала в квалификации грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
В первом матче 16-летняя украинка обыграла 17-летнюю Аманду Анисимову из США (№53 WTA).
Мадрид. Полуфинал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 6:0, 2:6, 6:0
Перед матчем практически все ставили на уверенную победу американки, которая две недели назад выиграла дебютный турнир на уровне WTA.
Но сам поединок показал, что Марту очень недооценили. Костюк продемонстрировала, что готова к возвращению в большую игру. Две баранки Анисимовой, которая, на секундочку, является лучшей теннисисткой в мировой рейтинге, которой еще нет 18 лет, дорогого стоят.
За матч Марта подала 2 эйси и сделала всего 3 двойных ошибки. Единственной проблемой стала вторая подача, именно из-за нее Анисимовой удалось легко забрать второй сет.
Как бы там ни было, Марта как минимум на день вернулась в статус себя прошлого года. Впереди борьба за выход в основную сетку и здесь ее уже никто недооценивать не будет.
В финале отборочного этапа Костюк сыграет против Ирины Марии Баре из Румынии (№178 WTA).
Источник — Sport.ua
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Леся з Кербер, теж задачка.
Хоча дивлюсь на диво Марти... і вірю в усіх!
Якби тільки Еліна повністю одужала і не знялась.
https://twitter.com/MutuaMadridOpen/status/1124265732685090816
Леся з Кербер, теж задачка.
Хоча дивлюсь на диво Марти... і вірю в усіх!
Якби тільки Еліна повністю одужала і не знялась.
Матусевич так со всеми спорил до матча, показывая что он большей експерт, а все ничего не понимают, а теперь говорит что просто сделал неправильный прогноз, больше веры в наших ребятки
Жаль, что без видеотрансляции, уверен, посмотреть было на что. Пулеметчицы отбарабанили три сета при том, что ни одна другая пара не успела сыграть и двух. Дальше у Марты уже настоящая грунтовичка Барэ. Правда, четвертого-пятого эшелона. Держать мяч в игре она постарается, а там уже, как обычно, все будет зависеть от самой Марты. Сегодня настрой явно был, нужен он и завтра. Иначе сама все раздарит. Ну, посмотрим.
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В том -то и дело, что фиг его знает какое состояние у нее сейчас... Она брала долгую паузу, по видимому не только в инстаграмме развлекалась при этом.... Так что может мы недооцениваем это ее нынешнее состояние? Очень хочу посмотреть на игру Марты, а не гадать на кофейной гуще, втыкая в статистику.
https://twitter.com/MutuaMadridOpen/status/1124265732685090816
Страшенно скучила за Еліною і її грою...
Матусевич так со всеми спорил до матча, показывая что он большей експерт, а все ничего не понимают, а теперь говорит что просто сделал неправильный прогноз, больше веры в наших ребятки
Жаль, что без видеотрансляции, уверен, посмотреть было на что. Пулеметчицы отбарабанили три сета при том, что ни одна другая пара не успела сыграть и двух. Дальше у Марты уже настоящая грунтовичка Барэ. Правда, четвертого-пятого эшелона. Держать мяч в игре она постарается, а там уже, как обычно, все будет зависеть от самой Марты. Сегодня настрой явно был, нужен он и завтра. Иначе сама все раздарит. Ну, посмотрим.
Жаль, что без видеотрансляции, уверен, посмотреть было на что. Пулеметчицы отбарабанили три сета при том, что ни одна другая пара не успела сыграть и двух. Дальше у Марты уже настоящая грунтовичка Барэ. Правда, четвертого-пятого эшелона. Держать мяч в игре она постарается, а там уже, как обычно, все будет зависеть от самой Марты. Сегодня настрой явно был, нужен он и завтра. Иначе сама все раздарит. Ну, посмотрим.
Марту і усіх вболівальників, і тих що вірили, і тих що сумнівалися, з перемогою!
Мартусі стабільності і перемоги в фіналі квалу.
Жаль, что без видеотрансляции, уверен, посмотреть было на что. Пулеметчицы отбарабанили три сета при том, что ни одна другая пара не успела сыграть и двух. Дальше у Марты уже настоящая грунтовичка Барэ. Правда, четвертого-пятого эшелона. Держать мяч в игре она постарается, а там уже, как обычно, все будет зависеть от самой Марты. Сегодня настрой явно был, нужен он и завтра. Иначе сама все раздарит. Ну, посмотрим.
---------------
В том -то и дело, что фиг его знает какое состояние у нее сейчас... Она брала долгую паузу, по видимому не только в инстаграмме развлекалась при этом.... Так что может мы недооцениваем это ее нынешнее состояние? Очень хочу посмотреть на игру Марты, а не гадать на кофейной гуще, втыкая в статистику.
Жаль, что без видеотрансляции, уверен, посмотреть было на что. Пулеметчицы отбарабанили три сета при том, что ни одна другая пара не успела сыграть и двух. Дальше у Марты уже настоящая грунтовичка Барэ. Правда, четвертого-пятого эшелона. Держать мяч в игре она постарается, а там уже, как обычно, все будет зависеть от самой Марты. Сегодня настрой явно был, нужен он и завтра. Иначе сама все раздарит. Ну, посмотрим.
Страшенно скучила за Еліною і її грою...
https://twitter.com/MutuaMadridOpen/status/1124265732685090816
Жаль, что без видеотрансляции, уверен, посмотреть было на что. Пулеметчицы отбарабанили три сета при том, что ни одна другая пара не успела сыграть и двух. Дальше у Марты уже настоящая грунтовичка Барэ. Правда, четвертого-пятого эшелона. Держать мяч в игре она постарается, а там уже, как обычно, все будет зависеть от самой Марты. Сегодня настрой явно был, нужен он и завтра. Иначе сама все раздарит. Ну, посмотрим.
Матусевич так со всеми спорил до матча, показывая что он большей експерт, а все ничего не понимают, а теперь говорит что просто сделал неправильный прогноз, больше веры в наших ребятки
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