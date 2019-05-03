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Мадрид. Костюк шокировала Анисимову в полуфинале квалификации

Украинская теннисистка в трех сетах одолела первого номера посева, повесив американке две баранки

  • 03.05.2019 14:17
  • 3325 просмотров
  • 25 комментариев
Мадрид. Костюк шокировала Анисимову в полуфинале квалификации
© Jimmie48. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) феерично стартовала в квалификации грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В первом матче 16-летняя украинка обыграла 17-летнюю Аманду Анисимову из США (№53 WTA).
 
Мадрид. Полуфинал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 6:0, 2:6, 6:0
 
Перед матчем практически все ставили на уверенную победу американки, которая две недели назад выиграла дебютный турнир на уровне WTA.
 
Но сам поединок показал, что Марту очень недооценили. Костюк продемонстрировала, что готова к возвращению в большую игру. Две баранки Анисимовой, которая, на секундочку, является лучшей теннисисткой в мировой рейтинге, которой еще нет 18 лет, дорогого стоят.
 
За матч Марта подала 2 эйси и сделала всего 3 двойных ошибки. Единственной проблемой стала вторая подача, именно из-за нее Анисимовой удалось легко забрать второй сет.
 
Как бы там ни было, Марта как минимум на день вернулась в статус себя прошлого года. Впереди борьба за выход в основную сетку и здесь ее уже никто недооценивать не будет.
 
В финале отборочного этапа Костюк сыграет против Ирины Марии Баре из Румынии (№178 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    sarnet32
    online
      sarnet32, 03.05.2019 15:21
    +2
    Natam69, 03.05.2019 15:11
    Я це писала ще кілька днів тому, Марті не важко буде повернутися. після Штутгарта нічого захищати. Тому навіть. якщо буде грати 25-тисячники, на які всі її відправляють, то вона може повернутися на початок другої сотні. тільки я так і не знаю чим була спричинена перерва Марти. Вона сказала, що здоровя підвело. але що саме, це той фактор, який може вплинути на всі розклдаи. А поки що надіюся і вболіваю. Завтрашня перемога дасть Марті ще +30. І навіщо їй здався той Мардид? (Це сарказм і цитата, якось умніка)
    Полностью согласен!!!! Тоже не понимаю этих умников!!! Да нужны такие Мадриды. Ведь не сыграть Марте на 25 тысячниках с игроками уровня Анисимовой. Дали вайл кард - вперед к победам. Попытка - не пытка. Плюс огромный опыт , который важен не в плане очков а роста мастерства. Будет опыт, уверенность, стабильность - а рост в рейтинге станет плодами проделаной работы
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 03.05.2019 15:11
    +1
    sarnet32, 03.05.2019 15:06
    В теннисе , тем более женском, статистика не то чтобы обманчива, а не всегда показывает состояние игрока что есть на самом деле. Зачем зацикливаться на том что Марта - 320-я в рейтинге. Ведь потенциально это теннисистка топ-100. Несмотря на то как сложится турнир в Мадриде для Марты не станет проблемой быть в топ-150 в конце года. Посравнению с конкурентами ей не надо защищать очки. Вот скажем Алена Остапенко согласно рейтинга 29-я . Но в этом году у нее нет успехов. Практически каждый турнир она покидает на первых стадиях. И вот уже к осени те 1566 очков могут превратится в пустоту. Вот вам и статистика. Яркий пример????? Пожалуйста ------- Коко Вандевеге - в начале 2018 года топ-теннисистка . А сейчас -- 244 -я в рейтинге.
    Я це писала ще кілька днів тому, Марті не важко буде повернутися. після Штутгарта нічого захищати. Тому навіть. якщо буде грати 25-тисячники, на які всі її відправляють, то вона може повернутися на початок другої сотні. тільки я так і не знаю чим була спричинена перерва Марти. Вона сказала, що здоровя підвело. але що саме, це той фактор, який може вплинути на всі розклдаи. А поки що надіюся і вболіваю. Завтрашня перемога дасть Марті ще +30. І навіщо їй здався той Мардид? (Це сарказм і цитата, якось умніка)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 15:10
    +2
    Natam69, 03.05.2019 14:52
    Та Еліна два кола може на одному коліні проходити. А там буде видно.
    Звісно може, з цим ніхто не сперечається. Але наслідки недолікованої травми серйозні. Сподіваюсь, вона повністю одужала.
    Ссылка
    sarnet32
    online
      sarnet32, 03.05.2019 15:06
    +3
    В теннисе , тем более женском, статистика не то чтобы обманчива, а не всегда показывает состояние игрока что есть на самом деле. Зачем зацикливаться на том что Марта - 320-я в рейтинге. Ведь потенциально это теннисистка топ-100. Несмотря на то как сложится турнир в Мадриде для Марты не станет проблемой быть в топ-150 в конце года. Посравнению с конкурентами ей не надо защищать очки. Вот скажем Алена Остапенко согласно рейтинга 29-я . Но в этом году у нее нет успехов. Практически каждый турнир она покидает на первых стадиях. И вот уже к осени те 1566 очков могут превратится в пустоту. Вот вам и статистика. Яркий пример????? Пожалуйста ------- Коко Вандевеге - в начале 2018 года топ-теннисистка . А сейчас -- 244 -я в рейтинге.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.05.2019 14:57
    +4
    Жребий основы Мадрида очень неоднозначный. Даяна - Каролина Плишкова и Леся - Кербер. Шансов немного. Разве что Даяна попытается взять пример с Марты и за счет настроя дать бой. А вот Элина - Парментье - нормально, и второй круг тоже ничего. Есть возможность немного войти в ритм после долгого лечения.
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 03.05.2019 14:52
    -1
    Elis, 03.05.2019 14:48
    Мда, Даяні зразу Плішкова, і на котиках (закреслено) Мугурусі не дадуть потренуватись)) От кому не пощастило з жеребом. Але "так закалялась сталь" ))
    Леся з Кербер, теж задачка.
    Хоча дивлюсь на диво Марти... і вірю в усіх!
    Якби тільки Еліна повністю одужала і не знялась.
    Та Еліна два кола може на одному коліні проходити. А там буде видно.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 03.05.2019 14:51
    +2
    Брависимо Марта так вынести теннисистку с топ 60, не каждый сможет. Я же говорил, что Аманда сильный раздражитель для Марты, так оно и вышло. Костюк зубами уцепилась за соперницу и своего не отдала. Теперь главный соперник будет завтра и здесь уже переживаний будет больше. Но Марта должна доказать себе и нам, что добытая сегодня победа была не случайна.
    Ссылка
    Publius
      Publius, 03.05.2019 14:49
    +2
    Вопрос в том, что это было сегодня? Всплеск энергии + везение? Или результат восстановительной работы, pull herself together после расставания с Бричеком (а может отчасти и работы с ним)? Если второе - то ИМХО никакая "Ирина Мария Баре из Румынии" Марте не страшна.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 14:48
    0
    TimurKhAI, 03.05.2019 14:38
    Уже есть результаты жеребьёвки основной сетки:
    https://twitter.com/MutuaMadridOpen/status/1124265732685090816
    Мда, Даяні зразу Плішкова, і на котиках (закреслено) Мугурусі не дадуть потренуватись)) От кому не пощастило з жеребом. Але "так закалялась сталь" ))
    Леся з Кербер, теж задачка.
    Хоча дивлюсь на диво Марти... і вірю в усіх!
    Якби тільки Еліна повністю одужала і не знялась.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.05.2019 14:47
    +3
    Vladdal, 03.05.2019 14:39
    Поддержу Матусевича. Локальный успех - это не успех. Лично я не верю в то, что Марта завтра выиграет.
    Хм, а я понятия не имею, чего завтра ожидать. Особенно не видя, что творилось на корте сегодня. Будем просто болеть. Надеюсь, с видеотрансляцией повезет.
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 03.05.2019 14:44
    -1
    З двома баранками? Не думаю.
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 03.05.2019 14:42
    -1
    Vladdal, 03.05.2019 14:39
    Поддержу Матусевича. Локальный успех - это не успех. Лично я не верю в то, что Марта завтра выиграет.
    Почалося, чи продовжилося. Після сьогоднішньої гри нести таку пургу.... Так Марта може програти. стабільність у 16 .... Це не просто, а може й неможливо. я надіюся на Марту у 1/32, або 1/16 (залежно від жеребу). І ще раз скажу: Талант є талант. Його не легко втратити.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 03.05.2019 14:39
    +1
    student925, 03.05.2019 14:34
    Молодчинка!
    Матусевич так со всеми спорил до матча, показывая что он большей експерт, а все ничего не понимают, а теперь говорит что просто сделал неправильный прогноз, больше веры в наших ребятки
    Поддержу Матусевича. Локальный успех - это не успех. Лично я не верю в то, что Марта завтра выиграет.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.05.2019 14:39
    +7
    Stanislav Matusevych, 03.05.2019 14:28
    Разве ж только одну Аманду Марта шокировала? По-моему, вся теннисная Украина пребывает в легком ахренении. Лично для меня это суперсенсация. В нынешнем состоянии Марты повесить две баранки Анисимовой, находящейся в хороших форме и здоровье - просто фантастика. Что вновь подтверждает огромный талант Костюк. Пора бы уже ей и команде начинать принимать правильные решения для его настоящего раскрытия.
    Жаль, что без видеотрансляции, уверен, посмотреть было на что. Пулеметчицы отбарабанили три сета при том, что ни одна другая пара не успела сыграть и двух. Дальше у Марты уже настоящая грунтовичка Барэ. Правда, четвертого-пятого эшелона. Держать мяч в игре она постарается, а там уже, как обычно, все будет зависеть от самой Марты. Сегодня настрой явно был, нужен он и завтра. Иначе сама все раздарит. Ну, посмотрим.
    "В нынешнем состоянии Марты "
    ---------------
    В том -то и дело, что фиг его знает какое состояние у нее сейчас... Она брала долгую паузу, по видимому не только в инстаграмме развлекалась при этом.... Так что может мы недооцениваем это ее нынешнее состояние? Очень хочу посмотреть на игру Марты, а не гадать на кофейной гуще, втыкая в статистику.
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 03.05.2019 14:38
    +2
    Уже есть результаты жеребьёвки основной сетки:
    https://twitter.com/MutuaMadridOpen/status/1124265732685090816
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 14:35
    +3
    Вірила в Марту, в її талант і голод до перемог! Але щоб дві баранки... Дякую, Мартусю, за надзвичайний драйв і позитив, які отримала від твоєї гри! Вірю і надалі!
    Страшенно скучила за Еліною і її грою...
    Ссылка
    student925
      student925, 03.05.2019 14:34
    0
    Молодчинка!
    Матусевич так со всеми спорил до матча, показывая что он большей експерт, а все ничего не понимают, а теперь говорит что просто сделал неправильный прогноз, больше веры в наших ребятки
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.05.2019 14:31
    +8
    Так, завтра все дружно пишем Марте негативные прогнозы. Потому что, похоже, это помогает)
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 03.05.2019 14:30
    +2
    Stanislav Matusevych, 03.05.2019 14:28
    Разве ж только одну Аманду Марта шокировала? По-моему, вся теннисная Украина пребывает в легком ахренении. Лично для меня это суперсенсация. В нынешнем состоянии Марты повесить две баранки Анисимовой, находящейся в хороших форме и здоровье - просто фантастика. Что вновь подтверждает огромный талант Костюк. Пора бы уже ей и команде начинать принимать правильные решения для его настоящего раскрытия.
    Жаль, что без видеотрансляции, уверен, посмотреть было на что. Пулеметчицы отбарабанили три сета при том, что ни одна другая пара не успела сыграть и двух. Дальше у Марты уже настоящая грунтовичка Барэ. Правда, четвертого-пятого эшелона. Держать мяч в игре она постарается, а там уже, как обычно, все будет зависеть от самой Марты. Сегодня настрой явно был, нужен он и завтра. Иначе сама все раздарит. Ну, посмотрим.
    Не всю, тому що дехто чекав перемоги.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.05.2019 14:28
    +6
    Разве ж только одну Аманду Марта шокировала? По-моему, вся теннисная Украина пребывает в легком ахренении. Лично для меня это суперсенсация. В нынешнем состоянии Марты повесить две баранки Анисимовой, находящейся в хороших форме и здоровье - просто фантастика. Что вновь подтверждает огромный талант Костюк. Пора бы уже ей и команде начинать принимать правильные решения для его настоящего раскрытия.
    Жаль, что без видеотрансляции, уверен, посмотреть было на что. Пулеметчицы отбарабанили три сета при том, что ни одна другая пара не успела сыграть и двух. Дальше у Марты уже настоящая грунтовичка Барэ. Правда, четвертого-пятого эшелона. Держать мяч в игре она постарается, а там уже, как обычно, все будет зависеть от самой Марты. Сегодня настрой явно был, нужен он и завтра. Иначе сама все раздарит. Ну, посмотрим.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 03.05.2019 14:23
    +9
    Сам чесно кажучи не дуже вірив у шанси Марти. Але щоб так перемогти Аманду - з двома баранками, це щось особливе. Хай це і лише квал.
    Марту і усіх вболівальників, і тих що вірили, і тих що сумнівалися, з перемогою!
    Мартусі стабільності і перемоги в фіналі квалу.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.05.2019 14:31
    +8
    Так, завтра все дружно пишем Марте негативные прогнозы. Потому что, похоже, это помогает)
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.05.2019 14:39
    +7
    Stanislav Matusevych, 03.05.2019 14:28
    Разве ж только одну Аманду Марта шокировала? По-моему, вся теннисная Украина пребывает в легком ахренении. Лично для меня это суперсенсация. В нынешнем состоянии Марты повесить две баранки Анисимовой, находящейся в хороших форме и здоровье - просто фантастика. Что вновь подтверждает огромный талант Костюк. Пора бы уже ей и команде начинать принимать правильные решения для его настоящего раскрытия.
    Жаль, что без видеотрансляции, уверен, посмотреть было на что. Пулеметчицы отбарабанили три сета при том, что ни одна другая пара не успела сыграть и двух. Дальше у Марты уже настоящая грунтовичка Барэ. Правда, четвертого-пятого эшелона. Держать мяч в игре она постарается, а там уже, как обычно, все будет зависеть от самой Марты. Сегодня настрой явно был, нужен он и завтра. Иначе сама все раздарит. Ну, посмотрим.
    "В нынешнем состоянии Марты "
    ---------------
    В том -то и дело, что фиг его знает какое состояние у нее сейчас... Она брала долгую паузу, по видимому не только в инстаграмме развлекалась при этом.... Так что может мы недооцениваем это ее нынешнее состояние? Очень хочу посмотреть на игру Марты, а не гадать на кофейной гуще, втыкая в статистику.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 03.05.2019 14:26
    +7
    Молодець Марта
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.05.2019 14:28
    +6
    Разве ж только одну Аманду Марта шокировала? По-моему, вся теннисная Украина пребывает в легком ахренении. Лично для меня это суперсенсация. В нынешнем состоянии Марты повесить две баранки Анисимовой, находящейся в хороших форме и здоровье - просто фантастика. Что вновь подтверждает огромный талант Костюк. Пора бы уже ей и команде начинать принимать правильные решения для его настоящего раскрытия.
    Жаль, что без видеотрансляции, уверен, посмотреть было на что. Пулеметчицы отбарабанили три сета при том, что ни одна другая пара не успела сыграть и двух. Дальше у Марты уже настоящая грунтовичка Барэ. Правда, четвертого-пятого эшелона. Держать мяч в игре она постарается, а там уже, как обычно, все будет зависеть от самой Марты. Сегодня настрой явно был, нужен он и завтра. Иначе сама все раздарит. Ну, посмотрим.
    Ссылка
    Hyperion
      Hyperion, 03.05.2019 14:19
    +6
    Марту Олеговну с победой! Молодец!
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 03.05.2019 14:26
    +5
    Марта молодець, що не злякалася жерекування, і думаю, що це буде велика психологічна підтримка, як на завтрашній матч, так і на повернення у справді великий теніс.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.05.2019 14:57
    +4
    Жребий основы Мадрида очень неоднозначный. Даяна - Каролина Плишкова и Леся - Кербер. Шансов немного. Разве что Даяна попытается взять пример с Марты и за счет настроя дать бой. А вот Элина - Парментье - нормально, и второй круг тоже ничего. Есть возможность немного войти в ритм после долгого лечения.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 03.05.2019 14:23
    +4
    Ну шо, Матусевич, "разгром будет жестким"????
    Ссылка
    sarnet32
    online
      sarnet32, 03.05.2019 15:06
    +3
    В теннисе , тем более женском, статистика не то чтобы обманчива, а не всегда показывает состояние игрока что есть на самом деле. Зачем зацикливаться на том что Марта - 320-я в рейтинге. Ведь потенциально это теннисистка топ-100. Несмотря на то как сложится турнир в Мадриде для Марты не станет проблемой быть в топ-150 в конце года. Посравнению с конкурентами ей не надо защищать очки. Вот скажем Алена Остапенко согласно рейтинга 29-я . Но в этом году у нее нет успехов. Практически каждый турнир она покидает на первых стадиях. И вот уже к осени те 1566 очков могут превратится в пустоту. Вот вам и статистика. Яркий пример????? Пожалуйста ------- Коко Вандевеге - в начале 2018 года топ-теннисистка . А сейчас -- 244 -я в рейтинге.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.05.2019 14:47
    +3
    Vladdal, 03.05.2019 14:39
    Поддержу Матусевича. Локальный успех - это не успех. Лично я не верю в то, что Марта завтра выиграет.
    Хм, а я понятия не имею, чего завтра ожидать. Особенно не видя, что творилось на корте сегодня. Будем просто болеть. Надеюсь, с видеотрансляцией повезет.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 14:35
    +3
    Вірила в Марту, в її талант і голод до перемог! Але щоб дві баранки... Дякую, Мартусю, за надзвичайний драйв і позитив, які отримала від твоєї гри! Вірю і надалі!
    Страшенно скучила за Еліною і її грою...
    Ссылка
    sarnet32
    online
      sarnet32, 03.05.2019 15:21
    +2
    Natam69, 03.05.2019 15:11
    Я це писала ще кілька днів тому, Марті не важко буде повернутися. після Штутгарта нічого захищати. Тому навіть. якщо буде грати 25-тисячники, на які всі її відправляють, то вона може повернутися на початок другої сотні. тільки я так і не знаю чим була спричинена перерва Марти. Вона сказала, що здоровя підвело. але що саме, це той фактор, який може вплинути на всі розклдаи. А поки що надіюся і вболіваю. Завтрашня перемога дасть Марті ще +30. І навіщо їй здався той Мардид? (Це сарказм і цитата, якось умніка)
    Полностью согласен!!!! Тоже не понимаю этих умников!!! Да нужны такие Мадриды. Ведь не сыграть Марте на 25 тысячниках с игроками уровня Анисимовой. Дали вайл кард - вперед к победам. Попытка - не пытка. Плюс огромный опыт , который важен не в плане очков а роста мастерства. Будет опыт, уверенность, стабильность - а рост в рейтинге станет плодами проделаной работы
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 15:10
    +2
    Natam69, 03.05.2019 14:52
    Та Еліна два кола може на одному коліні проходити. А там буде видно.
    Звісно може, з цим ніхто не сперечається. Але наслідки недолікованої травми серйозні. Сподіваюсь, вона повністю одужала.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 03.05.2019 14:51
    +2
    Брависимо Марта так вынести теннисистку с топ 60, не каждый сможет. Я же говорил, что Аманда сильный раздражитель для Марты, так оно и вышло. Костюк зубами уцепилась за соперницу и своего не отдала. Теперь главный соперник будет завтра и здесь уже переживаний будет больше. Но Марта должна доказать себе и нам, что добытая сегодня победа была не случайна.
    Ссылка
    Publius
      Publius, 03.05.2019 14:49
    +2
    Вопрос в том, что это было сегодня? Всплеск энергии + везение? Или результат восстановительной работы, pull herself together после расставания с Бричеком (а может отчасти и работы с ним)? Если второе - то ИМХО никакая "Ирина Мария Баре из Румынии" Марте не страшна.
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 03.05.2019 14:38
    +2
    Уже есть результаты жеребьёвки основной сетки:
    https://twitter.com/MutuaMadridOpen/status/1124265732685090816
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 03.05.2019 14:30
    +2
    Stanislav Matusevych, 03.05.2019 14:28
    Разве ж только одну Аманду Марта шокировала? По-моему, вся теннисная Украина пребывает в легком ахренении. Лично для меня это суперсенсация. В нынешнем состоянии Марты повесить две баранки Анисимовой, находящейся в хороших форме и здоровье - просто фантастика. Что вновь подтверждает огромный талант Костюк. Пора бы уже ей и команде начинать принимать правильные решения для его настоящего раскрытия.
    Жаль, что без видеотрансляции, уверен, посмотреть было на что. Пулеметчицы отбарабанили три сета при том, что ни одна другая пара не успела сыграть и двух. Дальше у Марты уже настоящая грунтовичка Барэ. Правда, четвертого-пятого эшелона. Держать мяч в игре она постарается, а там уже, как обычно, все будет зависеть от самой Марты. Сегодня настрой явно был, нужен он и завтра. Иначе сама все раздарит. Ну, посмотрим.
    Не всю, тому що дехто чекав перемоги.
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    Natam69
    online
    Natam69, 03.05.2019 15:11
    +1
    sarnet32, 03.05.2019 15:06
    В теннисе , тем более женском, статистика не то чтобы обманчива, а не всегда показывает состояние игрока что есть на самом деле. Зачем зацикливаться на том что Марта - 320-я в рейтинге. Ведь потенциально это теннисистка топ-100. Несмотря на то как сложится турнир в Мадриде для Марты не станет проблемой быть в топ-150 в конце года. Посравнению с конкурентами ей не надо защищать очки. Вот скажем Алена Остапенко согласно рейтинга 29-я . Но в этом году у нее нет успехов. Практически каждый турнир она покидает на первых стадиях. И вот уже к осени те 1566 очков могут превратится в пустоту. Вот вам и статистика. Яркий пример????? Пожалуйста ------- Коко Вандевеге - в начале 2018 года топ-теннисистка . А сейчас -- 244 -я в рейтинге.
    Я це писала ще кілька днів тому, Марті не важко буде повернутися. після Штутгарта нічого захищати. Тому навіть. якщо буде грати 25-тисячники, на які всі її відправляють, то вона може повернутися на початок другої сотні. тільки я так і не знаю чим була спричинена перерва Марти. Вона сказала, що здоровя підвело. але що саме, це той фактор, який може вплинути на всі розклдаи. А поки що надіюся і вболіваю. Завтрашня перемога дасть Марті ще +30. І навіщо їй здався той Мардид? (Це сарказм і цитата, якось умніка)
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    Vladdal
      Vladdal, 03.05.2019 14:39
    +1
    student925, 03.05.2019 14:34
    Молодчинка!
    Матусевич так со всеми спорил до матча, показывая что он большей експерт, а все ничего не понимают, а теперь говорит что просто сделал неправильный прогноз, больше веры в наших ребятки
    Поддержу Матусевича. Локальный успех - это не успех. Лично я не верю в то, что Марта завтра выиграет.
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