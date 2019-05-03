Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Марта Костюк – Аманда Анисимова. Тестовая трансляция

Украинская теннисистка стартует в квалификации турнира в Мадриде

  • 03.05.2019 13:05
  • 5062 просмотра
  • 41 комментарий
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Тестовая трансляция
© WTA Мадрид. Марта Костюк
В пятницу, 3 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) стартует в квалификации грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
Первой соперницей 16-летней украинки, которая получила от организаторов wild card, станет 17-летняя Аманда Анисимова из США (№53 WTA).
 
Поединок состоится первым запуском на корте №4. Начало матча в 13:00 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
Sport.ua проведет текстовую трансляцию.
 
Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 6:0, 2:6, 0:0 (идет второй сет)
 
13:55. Обе теннисистки сделали во втором сете по 12 невынужденных ошибок.
13:54. Статистика Марты во втором сете: эйсы - 0, двойные - 1, % первой подачи - 52. Выиграно очков на первой подаче - 75%, на второй - 9%. На второй подаче Костюк выиграла всего одно очко из возможных 11.
13:52. Анисимова со второй попытки сравнивает счет по сетам.
13:51. Еще один.
13:51. Отыгран!
13:50. Сетбол американки.
13:49. По 15. По 30.
13:47. 5:2 лидирует Аманда и выходит подавать на партию.
13:47. Двойной скрытый сетбол у американки.
13:45. Анисимова уверенно играет на своей подаче, продолжая лидировать с брейком.
13:43. Процент попадания первой подачи во втором сете упал до 47, вот и появились проблемы.
13:42. С третьего раза Костюк забирает свой гейм.
13:41. Понемногу возвращается первая подача у украинки. 40:15
13:39. Марта еще немного посопротивлялась, но счет 1:3.
13:38. Перехватила инициативу Аманда, выиграла 7 очков подряд.
13:36. И она вновь впереди.
13:35. Проблемы на подаче - тройной брейкпоинт у американки.
13:34. Есть обратный брейк от Марты! Это радует.
13:33. Затянугся гейм, ровно. Анисимова не реализовала геймбол.
13:31. По 15 на приеме.
13:30. На этот раз Аманда делает первый брейк.
13:29. По 30 на первой подаче Костюк.
13:28. Второй сет начался.
13:27. Статистика Марты: эйсы - 2, двойные - 0, % первой подачи - 67. Выиграно очков на первой подаче - 92%, на второй - 50%.
13:26. 17 минут! Получите баранку, госпожа Анисимова.
13:25. Он реализован. Браво!
13:24. Есть первый сетбол у Костюк.
13:23. 30:15 ведет американка в шестом гейме.
13:22. Марта уже уверенный фаворит у букмекеров.
13:21. По все видимости, Аманда смирилась с поражением в первом сете. Главное, не расслабиться раньше времени.
13:20. Удалось реализовать только с тертьей попытки, но это 4:0.
13:19. Что творит Марта - тройной брейкпоинт на подаче американки!
13:16. Еще один брейкпоинт отыгран и с первого геймбола 16-летняя укранка забирает очко! 
13:15. Не проходит у Костюк первая подача в этом гейме.
13:14. Анисимова заработала первый брейкпоинт, но Марта отыграла.
13:13. По 30 на подаче украинки.
13:11. Первый брейкпоинт у Марты и он сразу же реализован!
13:10. На приеме 30:30.
13:08. Легко далась первая подача - под ноль забрала украинка.
13:05. Первой подавать будет Костюк.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Natam69
    online
    Natam69, 03.05.2019 13:55
    0
    sv_2000, 03.05.2019 13:53
    Ну, теперь собраться и дать бой в третьем сете.... Выиграте, не выиграть, то таке, но бой дать обязательно!
    І поборотися, і виграти.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:54
    +2
    Stanislav Matusevych, 03.05.2019 13:49
    Недолго мы радовались. Вынос все-таки случится, только сетом позже, чем ожидалось.
    Хочеться вірити, що Марта ще покаже зубки
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.05.2019 13:53
    +3
    Ну, теперь собраться и дать бой в третьем сете.... Выиграте, не выиграть, то таке, но бой дать обязательно!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:52
    -3
    6:2 суперниця заграла і Мартині "прогулянки під місяцем" тепер вилазять боком.
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 03.05.2019 13:50
    -1
    Stanislav Matusevych, 03.05.2019 13:49
    Недолго мы радовались. Вынос все-таки случится, только сетом позже, чем ожидалось.
    Та заткнись нарешті зі своїм виносом. Марта взяла 6:0, а він - виніс. Тебе винесуть...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.05.2019 13:49
    -5
    Недолго мы радовались. Вынос все-таки случится, только сетом позже, чем ожидалось.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.05.2019 13:48
    +1
    Эх.... Пока все по букмекерской науке идет... После 0:6 от фаворита обратка... Но еще 3-й сет будет, так что верю... Первую подачу бы найти только
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:47
    0
    5:2 Анісімова знайшла ключик до Марти і дива не станеться
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:45
    0
    4:2
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:42
    +1
    3:2 Давай, Мартуля, ми з тобою! Ні на що інше крім перемоги ми не згодні!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.05.2019 13:39
    0
    Млин.... Похоже, что подача покинула Марту... Догадываюсь, что нет первой и сразу проблемы на второй
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:39
    -1
    3:1 о-хо-хо ((
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 03.05.2019 13:37
    +4
    Stanislav Matusevych, 03.05.2019 13:27
    Я надеюсь, Марта прочитала мои комменты вчера и решила показать всем, где раки зимуют. Ничем иным результат первого сета я объяснить не могу. Игра, правда, еще далеко не закончена.
    Да, она ж отписалась вчера в твиттере - мол спасибо Станиславу, почитала его каменты и во мне разгорелся огонь
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:36
    -1
    Чорт, що там з подачею Марти? Уже два брейка в суперниці ((
    Ссылка
    Publius
      Publius, 03.05.2019 13:36
    +2
    Во 2-й партии 1:1, Марта отыграла брейк. Пока просто молодец! Не только напор, но и удар, похоже, держать может. Так бы и дальше ...
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.05.2019 13:36
    +2
    Stanislav Matusevych, 03.05.2019 13:27
    Я надеюсь, Марта прочитала мои комменты вчера и решила показать всем, где раки зимуют. Ничем иным результат первого сета я объяснить не могу. Игра, правда, еще далеко не закончена.
    Ага... 6:0 в первом сете - очень опасный счет... Мой приятель букмекер, грит, что если фаворит проигрывает 0:6 в первом сете, то надо смело на него заряжать, пока кэфы поднялись.... Там статистика очень серьезная.... Но, надеюсь, Марта сегодня сломает стереотипы.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:35
    0
    Але й Аманда почала грати
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:34
    +2
    1:1 молодець, дівчинка!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.05.2019 13:32
    0
    Неплохо.... 67% первая подача, 92% выиграно.... Неплохо - это мягко говоря. На второй, правда 50% не очень
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:32
    +2
    гарна статистика в Марти. Хто там сумував за її ейсами?
    Ссылка
    Alina Matchpoint
    online
      Alina Matchpoint, 03.05.2019 13:27
    +5
    Где бы сейчас была Марта, если бы не зловонная бричектерапия?
    Ссылка
    Alina Matchpoint
    online
      Alina Matchpoint, 03.05.2019 13:24
    +5
    Ба-ба-баранка!
    Ссылка
    Publius
      Publius, 03.05.2019 13:22
    +5
    5:0 после 15 минут игры!!! Это чо там делается ?
    Ссылка
    Steep
      Steep, 03.05.2019 13:22
    +5
    Пока не стоит торопится, женский теннис все-таки. Но на данный момент похоже, что игра Марты стала сюрпризом для Аманды.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 03.05.2019 13:37
    +4
    Stanislav Matusevych, 03.05.2019 13:27
    Я надеюсь, Марта прочитала мои комменты вчера и решила показать всем, где раки зимуют. Ничем иным результат первого сета я объяснить не могу. Игра, правда, еще далеко не закончена.
    Да, она ж отписалась вчера в твиттере - мол спасибо Станиславу, почитала его каменты и во мне разгорелся огонь
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.05.2019 13:30
    +4
    Жаль, что нет трансляции... С удовольствием бы посмотрел нынешнюю Марту, когда она на кураже...
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 03.05.2019 13:18
    +4
    По ходу вынос тела, только не того которое ожидали)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:18
    +4
    Natam69, 03.05.2019 13:16
    А так хотілось подивитися на гру Марти.
    Будем сподіватись побачимо в основній сітці
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:16
    +4
    3:0 Марта жжет!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.05.2019 13:53
    +3
    Ну, теперь собраться и дать бой в третьем сете.... Выиграте, не выиграть, то таке, но бой дать обязательно!
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 03.05.2019 13:15
    +3
    жаль не показують вроде непогано почала
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:54
    +2
    Stanislav Matusevych, 03.05.2019 13:49
    Недолго мы радовались. Вынос все-таки случится, только сетом позже, чем ожидалось.
    Хочеться вірити, що Марта ще покаже зубки
    Ссылка
    Publius
      Publius, 03.05.2019 13:36
    +2
    Во 2-й партии 1:1, Марта отыграла брейк. Пока просто молодец! Не только напор, но и удар, похоже, держать может. Так бы и дальше ...
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.05.2019 13:36
    +2
    Stanislav Matusevych, 03.05.2019 13:27
    Я надеюсь, Марта прочитала мои комменты вчера и решила показать всем, где раки зимуют. Ничем иным результат первого сета я объяснить не могу. Игра, правда, еще далеко не закончена.
    Ага... 6:0 в первом сете - очень опасный счет... Мой приятель букмекер, грит, что если фаворит проигрывает 0:6 в первом сете, то надо смело на него заряжать, пока кэфы поднялись.... Там статистика очень серьезная.... Но, надеюсь, Марта сегодня сломает стереотипы.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:34
    +2
    1:1 молодець, дівчинка!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:32
    +2
    гарна статистика в Марти. Хто там сумував за її ейсами?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.05.2019 13:27
    +2
    Я надеюсь, Марта прочитала мои комменты вчера и решила показать всем, где раки зимуют. Ничем иным результат первого сета я объяснить не могу. Игра, правда, еще далеко не закончена.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 03.05.2019 13:26
    +2
    Неужели попустило Марту? Дай то Бог. Как жаль что нет трансляции.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:25
    +2
    Схоже Марта вчора начиталась коментарів і вирішила зробити сюрприз не тільки Аманді, а й вболівальникам
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.05.2019 13:21
    +2
    englishforp, 03.05.2019 13:17
    Хотелось бы увидеть эту зарубу, но жаль, что трансляции нет. В Марту, честно говоря, не верю особо, Аманда хороша, но буду рад ошибиться
    5:0 Поки Марта задає жару "хорошій Аманді"))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности