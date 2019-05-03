Марта Костюк – Аманда Анисимова. Тестовая трансляция

В пятницу, 3 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) стартует в квалификации грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.

Первой соперницей 16-летней украинки, которая получила от организаторов wild card, станет 17-летняя Аманда Анисимова из США (№53 WTA).

Поединок состоится первым запуском на корте №4. Начало матча в 13:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию.

Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 6:0, 2:6, 0:0 (идет второй сет)

13:55. Обе теннисистки сделали во втором сете по 12 невынужденных ошибок.

13:54. Статистика Марты во втором сете: эйсы - 0, двойные - 1, % первой подачи - 52. Выиграно очков на первой подаче - 75%, на второй - 9%. На второй подаче Костюк выиграла всего одно очко из возможных 11.

13:52. Анисимова со второй попытки сравнивает счет по сетам.

13:51. Еще один.

13:51. Отыгран!

13:50. Сетбол американки.

13:49. По 15. По 30.

13:47. 5:2 лидирует Аманда и выходит подавать на партию.

13:47. Двойной скрытый сетбол у американки.

13:45. Анисимова уверенно играет на своей подаче, продолжая лидировать с брейком.

13:43. Процент попадания первой подачи во втором сете упал до 47, вот и появились проблемы.

13:42. С третьего раза Костюк забирает свой гейм.

13:41. Понемногу возвращается первая подача у украинки. 40:15

13:39. Марта еще немного посопротивлялась, но счет 1:3.

13:38. Перехватила инициативу Аманда, выиграла 7 очков подряд.

13:36. И она вновь впереди.

13:35. Проблемы на подаче - тройной брейкпоинт у американки.

13:34. Есть обратный брейк от Марты! Это радует.

13:33. Затянугся гейм, ровно. Анисимова не реализовала геймбол.

13:31. По 15 на приеме.

13:30. На этот раз Аманда делает первый брейк.

13:29. По 30 на первой подаче Костюк.

13:28. Второй сет начался.

13:27. Статистика Марты: эйсы - 2, двойные - 0, % первой подачи - 67. Выиграно очков на первой подаче - 92%, на второй - 50%.

13:26. 17 минут! Получите баранку, госпожа Анисимова.

13:25. Он реализован. Браво!

13:24. Есть первый сетбол у Костюк.

13:23. 30:15 ведет американка в шестом гейме.

13:22. Марта уже уверенный фаворит у букмекеров.

13:21. По все видимости, Аманда смирилась с поражением в первом сете. Главное, не расслабиться раньше времени.

13:20. Удалось реализовать только с тертьей попытки, но это 4:0.

13:19. Что творит Марта - тройной брейкпоинт на подаче американки!

13:16. Еще один брейкпоинт отыгран и с первого геймбола 16-летняя укранка забирает очко!

13:15. Не проходит у Костюк первая подача в этом гейме.

13:14. Анисимова заработала первый брейкпоинт, но Марта отыграла.

13:13. По 30 на подаче украинки.

13:11. Первый брейкпоинт у Марты и он сразу же реализован!

13:10. На приеме 30:30.

13:08. Легко далась первая подача - под ноль забрала украинка.

13:05. Первой подавать будет Костюк.