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Мадрид. Цуренко проиграла Кербер в двух сетах

Украинская теннисистка не сумела одолеть четвертую ракетку мира

  • 05.05.2019 19:27
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Мадрид. Цуренко проиграла Кербер в двух сетах
© WTA. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№26 WTA) проиграла в стартовом матче на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В матче первого круга украинка в двух сетах уступила немке Анжелик Кербер (№4 WTA).
 
Мадрид. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 3:6, 2:6
 
 
Особых ожиданий от данного матча не было, поэтому результат был более чем предсказуемым. До сегодняшнего матча Цуренко ни разу не побеждала Кербер, также у нее не было достижений в Мадриде. Не сложилось и на этот раз.
 
Составить достойной конкуренции экс-первой ракетке мира украинке сегодня не получилось, хотя Леся и старалась. В некоторых моментах она показывала неплохую игру, хорошо рвала темп, но план на игру не сработал.
 
В стартовой партии немка сделала 2 брейка против одного у украинки. А во втором сете Цуренко ни разу не защитила подачу, сделав два брейка на приеме. Показалось даже, что Анжелик сегодня не приложила больших усилий для победы и это весьма печально.
 
Из приятного только то, что мы увидели нового тренера Леси Оскара Эрнандеса и то, что она не теряет очки в мировом рейтинге. 
 
В следующем раунде Кербер сыграет против Петры Мартич из Хорватии.
 
Ранее турнир покинули Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Источник — Sport.ua

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