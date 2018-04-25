Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Катерина Бондаренко – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Стамбуле

  • 25.04.2018 14:36
  • 150 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Сегодня, 25 апреля, на грунтовом турнире в Стамбуле украинская теннисистка Катерина Бондаренко сыграет поединок первого круга против Ипек Оз (№612 WTA) из Турции.

Время начала поединка – 15:00 по Киеву.

Победительница матча во втором круге сыграет с Полоной Херцог (№75 WTA) из Словении.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.