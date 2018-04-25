Катерина Бондаренко – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Министр спорта, глава федерации и тренер должны уйти в отставку!

Ждем дальнейших новаций от придурков с федерации. Даешь возрастной ценз в 21 год. Только играть н...

А могло быть по-другому? Я, конечно, видел тут кто-то надеялся. Главное не вылететь ниже пока мол...

нужен нам этот вид спорта в стране?