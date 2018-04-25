Катерина Бондаренко – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 25 апреля, на грунтовом турнире в Стамбуле украинская теннисистка Катерина Бондаренко сыграет поединок первого круга против Ипек Оз (№612 WTA) из Турции.
Время начала поединка – 15:00 по Киеву.
Победительница матча во втором круге сыграет с Полоной Херцог (№75 WTA) из Словении.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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