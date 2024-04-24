ITF24 апреля 2024, 08:20 | Обновлено 24 апреля 2024, 08:29
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Володько не смогла пробиться в основу на турнире в Шарлотсвилле
Катерина проиграла в финале квалификации
24 апреля 2024, 08:20 | Обновлено 24 апреля 2024, 08:29
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Украинская теннисистка Катерина Володько (№341 WTA) завершила выступления в квалификации на грунтовом турнире ITF W75 в Шарлотсвилле (США).
В финале отбора украинка в двух сетах уступила американке Виктории Флорес (№795 WTA).
Шарлотсвилл. Финал квалификации
Катерина Володько (Украина) – Виктория Флорес (США) – 4:6, 2:6
Отметим, что это был первый турнир Володько в текущем сезоне.
Виктория Флорес начнет борьбу в основе матчем против своей соотечественницы Аланы Смит.
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