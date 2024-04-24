Володько не смогла пробиться в основу на турнире в Шарлотсвилле

Украинская теннисистка Катерина Володько (№341 WTA) завершила выступления в квалификации на грунтовом турнире ITF W75 в Шарлотсвилле (США).

В финале отбора украинка в двух сетах уступила американке Виктории Флорес (№795 WTA).

Шарлотсвилл. Финал квалификации

Катерина Володько (Украина) – Виктория Флорес (США) – 4:6, 2:6

Отметим, что это был первый турнир Володько в текущем сезоне.

Виктория Флорес начнет борьбу в основе матчем против своей соотечественницы Аланы Смит.