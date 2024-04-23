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  4. Володько сыграла первый матч в 2024-м, сражалась 3 часа
ITF
23 апреля 2024, 17:40 | Обновлено 23 апреля 2024, 17:51
370
0

Володько сыграла первый матч в 2024-м, сражалась 3 часа

Катерина вышла в финал квалификации в Шарлотсвилле

23 апреля 2024, 17:40 | Обновлено 23 апреля 2024, 17:51
370
0
Володько сыграла первый матч в 2024-м, сражалась 3 часа
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№341 WTA) сыграла свой первый матч в этом году.

В первом раунде квалификации грунтового турнира ITF W75 в Шарлотсвилле украинка, посеянная под первым номером, победила американку Марибеллу Дзамариппу (№789 WTA).

Шарлотсвилл. 1/2 финала квалификации
Катерина Володько (Украина) – Марибелла Дзамариппа (США) – 6:7(3), 6:4, 7:5

За место в основной сетке Володько сыграет против еще одной американки Виктории Флорес (№795 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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