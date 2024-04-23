Володько сыграла первый матч в 2024-м, сражалась 3 часа

Украинская теннисистка Катерина Володько (№341 WTA) сыграла свой первый матч в этом году.

В первом раунде квалификации грунтового турнира ITF W75 в Шарлотсвилле украинка, посеянная под первым номером, победила американку Марибеллу Дзамариппу (№789 WTA).

Шарлотсвилл. 1/2 финала квалификации

Катерина Володько (Украина) – Марибелла Дзамариппа (США) – 6:7(3), 6:4, 7:5

За место в основной сетке Володько сыграет против еще одной американки Виктории Флорес (№795 WTA).