ITF23 апреля 2024, 17:40 | Обновлено 23 апреля 2024, 17:51
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Володько сыграла первый матч в 2024-м, сражалась 3 часа
Катерина вышла в финал квалификации в Шарлотсвилле
23 апреля 2024, 17:40 | Обновлено 23 апреля 2024, 17:51
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Украинская теннисистка Катерина Володько (№341 WTA) сыграла свой первый матч в этом году.
В первом раунде квалификации грунтового турнира ITF W75 в Шарлотсвилле украинка, посеянная под первым номером, победила американку Марибеллу Дзамариппу (№789 WTA).
Шарлотсвилл. 1/2 финала квалификации
Катерина Володько (Украина) – Марибелла Дзамариппа (США) – 6:7(3), 6:4, 7:5
За место в основной сетке Володько сыграет против еще одной американки Виктории Флорес (№795 WTA).
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