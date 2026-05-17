Сине-желтые королевы грунта. Украинки повторили рекорд по финалам за сезон
Главные грунтовые турниры до Ролан Гаррос: Мадрид – у Костюк, Рим – у Свитолиной
Украинские теннисистки повторили национальный рекорд по количеству сыгранных финалов на уровне Тура за один сезон.
В 2026 году украинки сыграли в семи решающих поединках – такой же результат был в 2017 и 2018 годах.
Перед сухой статистикой отдельно стоит отметить один факт: два главных грунтовых турнира перед Ролан Гаррос – тысячники в Мадриде и Риме – остались за украинками. В столице Испании трофей выиграла Марта Костюк, а в итальянской столице – Элина Свитолина.
Финалы украинок в 2026 году:
- Элина Свитолина: WTA 250 в Окленде (трофей), WTA 1000 в Дубае (поражение), WTA 1000 в Риме (трофей)
- Марта Костюк: WTA 500 в Брисбене (поражение), WTA 250 в Руане (трофей)*, WTA 1000 в Мадриде (трофей)
- Юлия Стародубцева: WTA 500 в Чарльстоне (поражение)
- Вероника Подрез: WTA 250 в Руане (поражение)*
* – один финал. Костюк переиграла Подрез в финале Руана
Финалы украинок в 2017 году:
- Элина Свитолина: WTA 250 Тайбэй (трофей), WTA 1000 Дубай (трофей), WTA 250 Стамбул (трофей), WTA 1000 Торонто (трофей)
- Леся Цуренко: WTA 250 в Акапулько (трофей)
- Катерина Бондаренко: WTA 250 в Ташкенте (трофей)
Финалы украинок в 2018 году:
- Элина Свитолина: WTA 500 в Брисбене (трофей), WTA 500 в Дубае (трофей), WTA 1000 в Риме (трофей), WTA Finals в Сингапуре (трофей)
- Катерина Бондаренко: WTA 250 в Тайбэй (поражение)
- Леся Цуренко: WTA 250 в Акапулько (трофей)
- Даяна Ястремская: WTA 250 в Гонконге (трофей)
Трофей в Риме-2026 для Свитолиной стал 20-м в карьере и пятым на тысячниках. Только Марта Костюк из украинок имеет титул на WTA 1000 – ранее упомянутый Мадрид.
Всего украинские теннисистки выиграли 38 трофеев на уровне Тура.
Все трофеи украинских теннисисток на уровне Тура:
- Элина Свитолина – 20 трофеев
- Леся Цуренко – 4 трофея
- Наталья Медведева – 4 трофея
- Марта Костюк – 3 трофея
- Даяна Ястремская – 3 трофея
- Алена Бондаренко – 2 трофея
- Катерина Бондаренко – 2 трофея
