  Сине-желтые королевы грунта. Украинки повторили рекорд по финалам за сезон
17 мая 2026, 15:49 | Обновлено 17 мая 2026, 15:54
Главные грунтовые турниры до Ролан Гаррос: Мадрид – у Костюк, Рим – у Свитолиной

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки повторили национальный рекорд по количеству сыгранных финалов на уровне Тура за один сезон.

В 2026 году украинки сыграли в семи решающих поединках – такой же результат был в 2017 и 2018 годах.

Перед сухой статистикой отдельно стоит отметить один факт: два главных грунтовых турнира перед Ролан Гаррос – тысячники в Мадриде и Риме – остались за украинками. В столице Испании трофей выиграла Марта Костюк, а в итальянской столице – Элина Свитолина.

Финалы украинок в 2026 году:

  • Элина Свитолина: WTA 250 в Окленде (трофей), WTA 1000 в Дубае (поражение), WTA 1000 в Риме (трофей)
  • Марта Костюк: WTA 500 в Брисбене (поражение), WTA 250 в Руане (трофей)*, WTA 1000 в Мадриде (трофей)
  • Юлия Стародубцева: WTA 500 в Чарльстоне (поражение)
  • Вероника Подрез: WTA 250 в Руане (поражение)*

* – один финал. Костюк переиграла Подрез в финале Руана

Финалы украинок в 2017 году:

  • Элина Свитолина: WTA 250 Тайбэй (трофей), WTA 1000 Дубай (трофей), WTA 250 Стамбул (трофей), WTA 1000 Торонто (трофей)
  • Леся Цуренко: WTA 250 в Акапулько (трофей)
  • Катерина Бондаренко: WTA 250 в Ташкенте (трофей)

Финалы украинок в 2018 году:

  • Элина Свитолина: WTA 500 в Брисбене (трофей), WTA 500 в Дубае (трофей), WTA 1000 в Риме (трофей), WTA Finals в Сингапуре (трофей)
  • Катерина Бондаренко: WTA 250 в Тайбэй (поражение)
  • Леся Цуренко: WTA 250 в Акапулько (трофей)
  • Даяна Ястремская: WTA 250 в Гонконге (трофей)

Трофей в Риме-2026 для Свитолиной стал 20-м в карьере и пятым на тысячниках. Только Марта Костюк из украинок имеет титул на WTA 1000 – ранее упомянутый Мадрид.

Всего украинские теннисистки выиграли 38 трофеев на уровне Тура.

Все трофеи украинских теннисисток на уровне Тура:

  1. Элина Свитолина – 20 трофеев
  2. Леся Цуренко – 4 трофея
  3. Наталья Медведева – 4 трофея
  4. Марта Костюк – 3 трофея
  5. Даяна Ястремская – 3 трофея
  6. Алена Бондаренко – 2 трофея
  7. Катерина Бондаренко – 2 трофея

Инфографика

