  4. Легендарная Эли. Триумфальный Рим: Свитолина выиграла 20-й титул в карьере
17 мая 2026, 00:45
Легендарная Эли. Триумфальный Рим: Свитолина выиграла 20-й титул в карьере

16 мая Элина стала чемпионкой тысячника в столице Италии, переиграв в финале Коко Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 мая украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала 20-й трофей в карьере, став чемпионкой грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

На пути к титулу Свитолина переиграла Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову, Елену Рыбакину, Игу Свентек и Коко Гауфф.

Для Элины это был 25-й финал в карьере (20 побед и 5 поражений). В этом сезоне у Свитолиной теперь два трофея – в январе она стала победительницей соревнований WTA 250 в Окленде.

Свитолина в третий раз в карьере стала чемпионкой турнира в Риме. До этого сезона она побеждала в столице Италии в 2017 и 2018 годах.

Элина в пятый раз в карьере стала победительницей тысячника. Помимо трех чемпионств в Риме, украинка также поднимала трофей в Дубае-2017 и Торонто-2017.

Кроме того, Свитолина еще ни разу не проигрывала финал на грунте – восемь побед в восьми решающих матчах.

🏆 Все 20 трофеев Свитолиной в карьере:

  • 2013: WТА 250 Баку, Азербайджан (хард)
  • 2014: WTA 250 Баку, Азербайджан (хард)
  • 2015: WTA 250 Марракеш, Марокко, (грунт)
  • 2016, WTA 250 Куала-Лумпур, Малайзия (хард)
  • 2017: WTA 250 Тайбей, Тайвань (хард)
  • 2017: WTA 1000 Дубай, ОАЭ (хард)
  • 2017: WTA 250 Стамбул, Турция (грунт)
  • 2017: WTA 1000 Рим, Италия (грунт)
  • 2017: WTA 1000 Торонто, Канала (хард)
  • 2018: WTA 500 Брисбен, Австралия (хард)
  • 2018: WTA 500 Дубай, ОАЭ (хард)
  • 2018: WTA 1000 Рим, Италия (грунт)
  • 2018: WTA Finals в Сингапуре (хард)
  • 2020: WTA 250 Монтеррей, Мексика (хард)
  • 2020: WTA 250 Страсбург, Франция (грунт)
  • 2021: WTA 250 Чикаго, США (хард)
  • 2023: WTA 250 Страсбург, Франция (грунт)
  • 2025: WTA 250 Руан, Франция (грунт)
  • 2026: WTA 250 Окленд, Новая Зеландия (хард)
  • 2026: WTA 1000 Рим, Италия (грунт)

📊 Все 25 финалов Свитолиной за карьеру:

"Прем'єр 5" це були 900 не 1000, а 1000 були аналоги гренд слемів від WTA, що якось так і сприймалося, випадкові люди часто вигравали 900, а 1000 майже ніколи.
Главная победа ещё впереди. Верим в харьковчанку!
