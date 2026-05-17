Легендарная Эли. Триумфальный Рим: Свитолина выиграла 20-й титул в карьере
16 мая Элина стала чемпионкой тысячника в столице Италии, переиграв в финале Коко Гауфф
16 мая украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала 20-й трофей в карьере, став чемпионкой грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).
На пути к титулу Свитолина переиграла Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову, Елену Рыбакину, Игу Свентек и Коко Гауфф.
Для Элины это был 25-й финал в карьере (20 побед и 5 поражений). В этом сезоне у Свитолиной теперь два трофея – в январе она стала победительницей соревнований WTA 250 в Окленде.
Свитолина в третий раз в карьере стала чемпионкой турнира в Риме. До этого сезона она побеждала в столице Италии в 2017 и 2018 годах.
Элина в пятый раз в карьере стала победительницей тысячника. Помимо трех чемпионств в Риме, украинка также поднимала трофей в Дубае-2017 и Торонто-2017.
Кроме того, Свитолина еще ни разу не проигрывала финал на грунте – восемь побед в восьми решающих матчах.
🏆 Все 20 трофеев Свитолиной в карьере:
- 2013: WТА 250 Баку, Азербайджан (хард)
- 2014: WTA 250 Баку, Азербайджан (хард)
- 2015: WTA 250 Марракеш, Марокко, (грунт)
- 2016, WTA 250 Куала-Лумпур, Малайзия (хард)
- 2017: WTA 250 Тайбей, Тайвань (хард)
- 2017: WTA 1000 Дубай, ОАЭ (хард)
- 2017: WTA 250 Стамбул, Турция (грунт)
- 2017: WTA 1000 Рим, Италия (грунт)
- 2017: WTA 1000 Торонто, Канала (хард)
- 2018: WTA 500 Брисбен, Австралия (хард)
- 2018: WTA 500 Дубай, ОАЭ (хард)
- 2018: WTA 1000 Рим, Италия (грунт)
- 2018: WTA Finals в Сингапуре (хард)
- 2020: WTA 250 Монтеррей, Мексика (хард)
- 2020: WTA 250 Страсбург, Франция (грунт)
- 2021: WTA 250 Чикаго, США (хард)
- 2023: WTA 250 Страсбург, Франция (грунт)
- 2025: WTA 250 Руан, Франция (грунт)
- 2026: WTA 250 Окленд, Новая Зеландия (хард)
- 2026: WTA 1000 Рим, Италия (грунт)
📊 Все 25 финалов Свитолиной за карьеру:
