Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СВИТОЛИНА: Спасибо украинцам за поддержку и ночные просмотры из бомбоубежищ
17 мая 2026, 00:19 | Обновлено 17 мая 2026, 01:01
Речь Элины на церемонии награждения после выигранного трофея в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступила с речью на церемонии награждения после выигранного трофея на турнире WTA 1000 в Риме:

«Очень трудно поверить, что прошло уже восемь лет с тех пор, как я завоевала этот трофей, и я, конечно, очень-очень-очень рада этой неделе, этим двум неделям.

Но прежде всего я хочу поздравить Коко с отличным турниром, а также ее команду. Она такая великолепная чемпионка, и я надеюсь, что в будущем у нас будет еще много сражений.

Я хочу поблагодарить свою команду. В этом году я потерпела тяжелое поражение в финале в Дубае. У меня было 19 трофеев, а я стремилась к 20. Я сказала своему тренеру, что было бы неплохо, если бы я завершила карьеру с круглым числом. И он ответил, что, надеюсь, мы добьемся этого в этом году, так что я очень счастлива. Большое спасибо вам, ребята, за то, что так усердно трудились, и я очень рада держать этот трофей.

Я хочу поблагодарить также своего тренера по физической подготовке, который, вероятно, смотрел матч по телевизору, и, конечно, мою семью, моего мужа, который говорит мне, что я очень плохо произношу речи, так что, надеюсь, в этот раз все не так плохо (смеется).

И, конечно, я хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что они сделали его таким для всех людей, которые участвуют в том, чтобы сделать его по-настоящему великолепным для нас, и улучшают его с каждым годом, и мне действительно, действительно нравится приезжать сюда и играть здесь, в Риме. И, конечно, спасибо вам, болельщики. Эти две недели я играла поздние матчи, и было невероятно видеть, как вы все еще не ложитесь спать и поддерживаете нас день за днем. Просто невероятно. Вы всегда делаете турнир особенным, и это, наверное, один из моих любимых турниров. Вы делаете его еще более особенным благодаря той энергии, которую вы дарите игрокам, – это просто потрясающе.

Я хочу поблагодарить всех людей в Украине, которые поддерживали меня, смотрели матчи по ночам, находясь в бомбоубежищах, последние пару недель были очень тяжелыми для Украины. Я хочу поблагодарить вас всех за поддержку, за то, что вы пытались найти трансляции матчей, смотрели их и поддерживали меня издалека. И я чувствую всю эту любовь. Спасибо. Слава Украине!».

В финале тысячника в столице Италии Свитолина переиграла Коко Гауфф со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

ВИДЕО. Речь Элины Свитолиной на церемонии награждения в Риме

