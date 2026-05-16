  ВИДЕО. Летающая ракетка. Эмоции Свитолиной после трофея WTA 1000 в Риме
16 мая 2026, 23:53 | Обновлено 16 мая 2026, 23:54
ВИДЕО. Летающая ракетка. Эмоции Свитолиной после трофея WTA 1000 в Риме

Элина в третий раз в карьере выиграла титул тысячника в Италии, одолев в финале Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В субботу, 16 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала трофей турнира WTA 1000 в Риме, переиграв в финале американку Коко Гауфф.

После реализованого чемпионшип-поинта в восьмом гейме третьего сета Свитолина на эмоциях выкинула ракетку на противоположную сторону корта. Элина красиво и эмоционально отпраздновала триумф в столице Италии.

Элина выиграла 20-й трофей в карьере, пятый на тысячниках и третий на кортах Рима. До этого она побеждала в итальянской столице в 2017 и 2018 годах.

Помимо Гауфф, Свитолина в Риме также прошла Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову, Елену Рыбакину и Игу Свентек.

Даниил Агарков
Комментарии 0
