ВИДЕО. Летающая ракетка. Эмоции Свитолиной после трофея WTA 1000 в Риме
Элина в третий раз в карьере выиграла титул тысячника в Италии, одолев в финале Гауфф
В субботу, 16 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала трофей турнира WTA 1000 в Риме, переиграв в финале американку Коко Гауфф.
После реализованого чемпионшип-поинта в восьмом гейме третьего сета Свитолина на эмоциях выкинула ракетку на противоположную сторону корта. Элина красиво и эмоционально отпраздновала триумф в столице Италии.
Элина выиграла 20-й трофей в карьере, пятый на тысячниках и третий на кортах Рима. До этого она побеждала в итальянской столице в 2017 и 2018 годах.
Помимо Гауфф, Свитолина в Риме также прошла Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову, Елену Рыбакину и Игу Свентек.
— Tennis Channel (@TennisChannel) May 16, 2026
What a victory for Elina Svitolina 👑#IBI26 pic.twitter.com/f1TNerG2vs
