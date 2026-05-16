Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) стала чемпионкой престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия)!

В финале украинка в трех сетах переиграла четвертую ракетку мира Коко Гауфф (США).

WTA 1000 Рим. Грунт. Финал

Элина Свитолина (Украина) [7] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

Свитолина провела шестое очное противостояние против Гауфф и одержала четвертую победу, в частности третью в 2026 году. В этом сезоне Элина выигрывала у Коко в четвертьфинале Australian Open и полуфинале WTA 1000 в Дубае.

Кроме Гауфф, Элина на пути к короне в Риме также прошла Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову, Елену Рыбакину и Игу Свентек.

Элина завоевала 20-й трофей в карьере и второй в 2026 году. В январе Свитолина стала победительницей соревнований WTA 250 в Окленде.

Свитолина выиграла пятый титул на тысячниках и третий в Риме. Помимо триумфов в столице Италии (2017, 2018, 2026), украинка также выигрывала трофеи в Дубае-2017 и Торонто-2017.

Результаты Свитолиной на турнире WTA 1000 в Риме:

R2: Элина Свитолина [7] – Ноэми Базилетти [Q] – 6:1, 6:3

R3: Элина Свитолина [7] – Хейли Баптист [32] – 6:1, 6:2

R4: Элина Свитолина [7] – Никола Бартункова [LL] – 6:2, 6:3

1/4 финала: Элина Свитолина [7] – Елена Рыбакина [2] – 2:6, 6:4, 6:4

1/2 финала: Элина Свитолина [7] – Ига Свентек [3] – 6:4, 2:6, 6:2

Финал: Элина Свитолина [7] – Коко Гауфф [4] – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

