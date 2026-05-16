  4. Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16 мая 2026, 22:00 | Обновлено 16 мая 2026, 22:21
В финале Элина переиграла четвертую ракетку, в третий раз покорив столицу Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) стала чемпионкой престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия)!

В финале украинка в трех сетах переиграла четвертую ракетку мира Коко Гауфф (США).

WTA 1000 Рим. Грунт. Финал

Элина Свитолина (Украина) [7] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

Свитолина провела шестое очное противостояние против Гауфф и одержала четвертую победу, в частности третью в 2026 году. В этом сезоне Элина выигрывала у Коко в четвертьфинале Australian Open и полуфинале WTA 1000 в Дубае.

Кроме Гауфф, Элина на пути к короне в Риме также прошла Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову, Елену Рыбакину и Игу Свентек.

Элина завоевала 20-й трофей в карьере и второй в 2026 году. В январе Свитолина стала победительницей соревнований WTA 250 в Окленде.

Свитолина выиграла пятый титул на тысячниках и третий в Риме. Помимо триумфов в столице Италии (2017, 2018, 2026), украинка также выигрывала трофеи в Дубае-2017 и Торонто-2017.

Результаты Свитолиной на турнире WTA 1000 в Риме:

  • R2: Элина Свитолина [7] – Ноэми Базилетти [Q] – 6:1, 6:3
  • R3: Элина Свитолина [7] – Хейли Баптист [32] – 6:1, 6:2
  • R4: Элина Свитолина [7] – Никола Бартункова [LL] – 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Элина Свитолина [7] – Елена Рыбакина [2] – 2:6, 6:4, 6:4
  • 1/2 финала: Элина Свитолина [7] – Ига Свентек [3] – 6:4, 2:6, 6:2
  • Финал: Элина Свитолина [7] – Коко Гауфф [4] – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Кілька годин еталонного тенісу від Елі. Я пережив купу емоцій та матч підійшов до логічного завершення. Еля - розумничка, український діамант! Всіх з перемогою
Ответить
+16
А ще Еліна вибила найкращих, супер складна сітка, і від того цінність тільки вища.
Ответить
+13
Даааааааааа! Вона просто неймовірна! Всіх з перемогою!!!
Ответить
+12
Це рік українського жіночого тенісу, вітання Елі
Ответить
+11
Мадрид і Рим наші
Ответить
+10
Выжатый как лимон.Очень нервно и очень тяжело. Искренне рад этому турниру и этой победе. По составу обыгранных соперниц это лучший турнир в карьере наравне с итоговым
Ответить
+10
Яка краса !
Ответить
+10
Ось він, Третій Рим
Ответить
+8
Другий тисячник поспіль для України! І третій Рим для Світоліної, з перервою у 8 років!
Неймовірно!
Браво, Еліно!
Ответить
+8
Вііітааааєєєємоооо!!! З Чудовою Перемогою!!! З Титулом!!!, сьома ракетка!, третя в гонці! Еліно, Ти Неймовірна!!!
Ответить
+8
Мадрид, Рим. Теперь и Париж надо покорять нашим.
Ответить
+8
Наша неймовірна!
Ответить
+8
Браво наше сонце ,браво!!!
Ответить
+8
В 30+, після родів, 3 поспіль важких матчі, ще й проти молодшої на 10 років африканки. При тому, що Еліна - не кобила Сабаленка. Еліна брава!
Ответить
+7
ФАНТАСТИЧНА ЕЛІНА !!!  Ідеальний теніс. Знищити 2,3 і 4 ракетки світу могла тільки вона. Цей матч з Коко ввійде в історію тенісу як один з найкращих. Грали двоє просто в неймовірний теніс , але Еліна була на крок попереду . Зустрілися чемпіонка захисту і чемпіонка по відіграшу брейків , перемогла друга. 
Цей матч я передивлюся ще раз десять і кожного разу отримаю неймовірне задоволення.
Друзі , поздоровляю вас і всім нам перемоги над мордором !
Ответить
+7
Оце добрий вечір! Другий тисячник поспіль наш!!! 
Зняла скальп з #2, #3, #4 рейтингу.
Очікуємо на РГ ще й скальп здоровенного картопляного бегемота 
Ответить
+7
Эля просто разорвала первую десятку! Как питбуль вгрызалась в каждую победу, не отдавала! Невероятный характер! Респект!
Ответить
+7
Еліна була неймовірна! Тільки чомусь удача була часто на стороні Коко, але проти такої Еліни навіть це їй не допомогло 
Ответить
+7
У нас девочки за год особо не выигрывают турниры, а тут за один день - сразу два!!! Это просто сон какой-то!
Ответить
+7
Українська ІМПЕРАТРИЦЯ Риму!!! Коко окрема подяка за «винос» бульбашки —орангутанши!
Ответить
+6
