16 мая украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала трофей грунтового турнира WTA 1000 в Риме, переиграв в финале четвертую ракетку мира Коко Гауфф.

Свитолина одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Элина в четвертый раз в шести очных противостояниях одолела Коко.

После завершения поединка состоялась церемония награждения. Теннисистки произнесли речь, а украинке вручили трофей турнира.

На пути к титулу Свитолина, помимо Гауфф, также одолела Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову, Елену Рыбакину и Игу Свентек.

Элина выиграла 20-й трофей в карьере, пятый на тысячниках и третий на кортах Рима. В столице Италии она также побеждала в 2017 и 2018 годах.

🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. Финал



Элина Свитолина (Украина) [7] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

ФОТО. Мама Римская. Церемония награждения: как Свитолиной вручали трофей