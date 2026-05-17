Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Мама Римская. Церемония награждения: как Свитолиной вручали трофей
WTA
17 мая 2026, 13:58 |
1433
2

ФОТО. Мама Римская. Церемония награждения: как Свитолиной вручали трофей

Смотрите фотогалерею церемонии награждения и финального матча Элины с Коко Гауфф

17 мая 2026, 13:58 |
1433
2 Comments
ФОТО. Мама Римская. Церемония награждения: как Свитолиной вручали трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 мая украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала трофей грунтового турнира WTA 1000 в Риме, переиграв в финале четвертую ракетку мира Коко Гауфф.

Свитолина одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Элина в четвертый раз в шести очных противостояниях одолела Коко.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

После завершения поединка состоялась церемония награждения. Теннисистки произнесли речь, а украинке вручили трофей турнира.

На пути к титулу Свитолина, помимо Гауфф, также одолела Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову, Елену Рыбакину и Игу Свентек.

Элина выиграла 20-й трофей в карьере, пятый на тысячниках и третий на кортах Рима. В столице Италии она также побеждала в 2017 и 2018 годах.

🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. Финал

Элина Свитолина (Украина) [7] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

ФОТО. Мама Римская. Церемония награждения: как Свитолиной вручали трофей

mama-rimskaya-tseremoniya-nagrazhdeniya-kak-svitolinoy-vruchali-trofey
mama-rimskaya-tseremoniya-nagrazhdeniya-kak-svitolinoy-vruchali-trofey-foto-1
mama-rimskaya-tseremoniya-nagrazhdeniya-kak-svitolinoy-vruchali-trofey-foto-2
mama-rimskaya-tseremoniya-nagrazhdeniya-kak-svitolinoy-vruchali-trofey-foto-3
mama-rimskaya-tseremoniya-nagrazhdeniya-kak-svitolinoy-vruchali-trofey-foto-4

По теме:
Монфис трогательно поздравил Свитолину после выигранного трофея в Риме
Элина СВИТОЛИНА: «Это дает мне огромную уверенность перед Ролан Гаррос»
ГАУФФ – Свитолиной: «Надеюсь, увидимся в финале Ролан Гаррос»
Элина Свитолина Коко Гауфф фото награждение фотогалерея WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16 мая 2026, 19:49 18
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем

Известный футболист завершил карьеру

Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Футбол | 16 мая 2026, 19:22 12
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака

Специалист обязан бывшему чиновнику своей карьерой в сборной Украины

ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
Хоккей | 16.05.2026, 16:45
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот спортсмен лучше меня»
Футбол | 17.05.2026, 08:20
Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот спортсмен лучше меня»
Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот спортсмен лучше меня»
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Футбол | 17.05.2026, 08:50
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мама Римська . Прикольно
Ответить
+3
Спрацювала прикмета-хто перемагає Рибакину,стає чемпіоном!А Еліна ще й мамою Римською!
Ответить
+3
Популярные новости
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
16.05.2026, 07:54 23
Футбол
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
15.05.2026, 15:57
Баскетбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 45
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 12
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем