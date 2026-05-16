Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
WTA
16 мая 2026, 22:12 |
11142
1

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты финального поединка на турниреWTA 1000 в Риме

16 мая 2026, 22:12 |
11142
1 Comments
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) выиграла финальный матч грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) у Коко Гауфф.

Свитолина одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2! Элина в четвертый раз в карьере переиграла Коко.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Свитолина завоевала 20-й трофей в карьере и пятый на тысячниках. В частности, Элина в третий раз покорила Рим.

WTA 1000 Рим. Финал. Грунт

Элина Свитолина (Украина) [7] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

Sport.ua предлагает вашему вниманию лучшие моменты финального матча в Риме!

Видеообзор матча ожидается...

ВИДЕО. ЧЕМПИОНШИП-ПОИНТ. СВИТОЛИНА – ЧЕМПИОНКА РИМА!

ВИДЕО. БЕЗУМНЫЙ ПОИНТ ОТ СВИТОЛИНОЙ В ВОСЬМОМ ГЕЙМЕ ТРЕТЬЕГО СЕТА

ВИДЕО. Сетбол от Коко Гауфф – американка взяла второй сет на тай-брейке

ВИДЕО. Красиво выигранный поинт от Свитолиной возле сетки на тай-брейке

ВИДЕО. Прием на вылет от Свитолиной в шестом гейме второго сета

ВИДЕО. Великолепная игра от Свитолиной и красиво выигранный поинт в пятом гейме второго сета

ВИДЕО. Эффектный дроп-шот от Гауфф во втором гейме второго сета

ВИДЕО. Красивый атакующий поинт от Свитолиной в девятом гейме первого сета

ВИДЕО. Невероятная защита Свитолиной в седьмом гейме первого сета

ВИДЕО. Топовый удар Гауфф в седьмом гейме первого сета

ВИДЕО. Свитолина и Гауфф вышли на корт

По теме:
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Элина Свитолина Коко Гауфф WTA Рим теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(161)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Футбол | 16 мая 2026, 10:11 10
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве

Клуб не планирует приглашать украинца

Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Теннис | 16 мая 2026, 14:39 17
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме

Даяна вырвала победу у Джессики Бузас Манейро и поборется за трофей турнира в Италии

Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16.05.2026, 07:54
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Стародубцева проиграла 19-й ракетке в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
Теннис | 16.05.2026, 18:05
Стародубцева проиграла 19-й ракетке в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
Стародубцева проиграла 19-й ракетке в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16.05.2026, 11:32
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А Гаель не міг прилетіти на фінал?
Ответить
-1
Популярные новости
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 5
Футбол
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 78
Теннис
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины неожиданно остался без клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины неожиданно остался без клуба
15.05.2026, 14:32
Футзал
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 44
Футбол
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
16.05.2026, 06:31 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем