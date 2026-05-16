Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты финального поединка на турниреWTA 1000 в Риме
16 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) выиграла финальный матч грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) у Коко Гауфф.
Свитолина одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2! Элина в четвертый раз в карьере переиграла Коко.
Свитолина завоевала 20-й трофей в карьере и пятый на тысячниках. В частности, Элина в третий раз покорила Рим.
WTA 1000 Рим. Финал. Грунт
Элина Свитолина (Украина) [7] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2
Sport.ua предлагает вашему вниманию лучшие моменты финального матча в Риме!
ВИДЕО. ЧЕМПИОНШИП-ПОИНТ. СВИТОЛИНА – ЧЕМПИОНКА РИМА!
THE CHAMPION IN ROME!!! 💪@ElinaSvitolina | #IBI26 pic.twitter.com/yafs6JpUlI— wta (@WTA) May 16, 2026
ВИДЕО. БЕЗУМНЫЙ ПОИНТ ОТ СВИТОЛИНОЙ В ВОСЬМОМ ГЕЙМЕ ТРЕТЬЕГО СЕТА
HOW ON EARTH DID ELINA SVITOLINA WIN THIS POINT ⁉️— Tennis Channel (@TennisChannel) May 16, 2026
The hustle is unreal 👏#IBI26 pic.twitter.com/YCARbAUbJr
ВИДЕО. Сетбол от Коко Гауфф – американка взяла второй сет на тай-брейке
Could we see ANOTHER Coco comeback win? 😱— Tennis Channel (@TennisChannel) May 16, 2026
The Rome women’s championship match is heading to a decider 🍿
⁰#IBI26 pic.twitter.com/ctbsSp0ql2
ВИДЕО. Красиво выигранный поинт от Свитолиной возле сетки на тай-брейке
The no look volley from Svitolina 😲#IBI26 pic.twitter.com/qU1ebnCLrN— Tennis Channel (@TennisChannel) May 16, 2026
ВИДЕО. Прием на вылет от Свитолиной в шестом гейме второго сета
Crushed the return 🤯#IBI26 pic.twitter.com/TcS3HhWonw— Tennis Channel (@TennisChannel) May 16, 2026
ВИДЕО. Великолепная игра от Свитолиной и красиво выигранный поинт в пятом гейме второго сета
GODDESS MODE SVITOLINA 😤@ElinaSvitolina | #IBI26 | @WTA pic.twitter.com/hkKZj04s48— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 16, 2026
ВИДЕО. Эффектный дроп-шот от Гауфф во втором гейме второго сета
Never back down, never WHAT?! 🔥@CocoGauff | #IBI26 pic.twitter.com/T2GIsfzx2j— wta (@WTA) May 16, 2026
ВИДЕО. Красивый атакующий поинт от Свитолиной в девятом гейме первого сета
It's a war of attrition on Campo Centrale 🛡️#IBI26 | @WTA pic.twitter.com/DciSqVYZMA— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 16, 2026
ВИДЕО. Невероятная защита Свитолиной в седьмом гейме первого сета
Chef’s kiss 💋@ElinaSvitolina is showing pure tenacity in the first set of the singles final.#IBI26 pic.twitter.com/00ymPcxh5v— wta (@WTA) May 16, 2026
ВИДЕО. Топовый удар Гауфф в седьмом гейме первого сета
A total backhand beauty 😍— Tennis Channel (@TennisChannel) May 16, 2026
Coco Gauff gets our @BetMGM shot of the day ✨#IBI26 pic.twitter.com/6ZLLXPevRV
ВИДЕО. Свитолина и Гауфф вышли на корт
The skies have cleared and we are ready to play some tennis ☀️#IBI26 pic.twitter.com/ZEJeSkyUeT— wta (@WTA) May 16, 2026
