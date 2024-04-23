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  4. Катерина Володько – Виктория Флорес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
23 апреля 2024, 18:13 | Обновлено 23 апреля 2024, 18:14
127
0

Катерина Володько – Виктория Флорес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире в Шарлотсвилле

23 апреля 2024, 18:13 | Обновлено 23 апреля 2024, 18:14
127
0
Катерина Володько – Виктория Флорес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Катерина Володько

23 апреля украинская теннисистка Катерина Володько (№341 WTA) продолжит выступления в квалификации на грунтовом турнире ITF W75 в Шарлотсвилле (США).

В финале отбора украинка сыграет против американки Виктории Флорес (№795 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 18:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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