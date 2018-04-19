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Раонич снялся с турнира в Монте-Карло

Канадский теннисист Милош Раонич получил травму колена

  • 19.04.2018 17:18
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Getty Images. Милош Раонич
© Getty Images. Милош Раонич

В третьем раунде Мастерса в Монте-Карло Милош Раонич должен был встретиться с Марином Чиличем. Однако поединок канадца с третьей ракеткой мира не состоится – Раонич снялся с турнира из-за травмы правого колена.

Таким образом, Чили автоматически вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло. Там он сыграет с победителем встречи Кеи Нисикори – Андреас Сеппи.

Во втором круге турнира в Монте-Карло Раонич обыграл представителя Италии Марко Чеккинато – 7:6, 6:2.

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