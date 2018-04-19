Раонич снялся с турнира в Монте-Карло

В третьем раунде Мастерса в Монте-Карло Милош Раонич должен был встретиться с Марином Чиличем. Однако поединок канадца с третьей ракеткой мира не состоится – Раонич снялся с турнира из-за травмы правого колена.
Таким образом, Чили автоматически вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло. Там он сыграет с победителем встречи Кеи Нисикори – Андреас Сеппи.
Во втором круге турнира в Монте-Карло Раонич обыграл представителя Италии Марко Чеккинато – 7:6, 6:2.
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