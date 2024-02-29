Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Винус, Возняцки и Радукану получили уайлд-кард на турнир в Майами
WTA
29 февраля 2024, 18:10 | Обновлено 29 февраля 2024, 18:15
172
0

Винус, Возняцки и Радукану получили уайлд-кард на турнир в Майами

Также приглашение получил и Кеи Нисикори

29 февраля 2024, 18:10 | Обновлено 29 февраля 2024, 18:15
172
0
Винус, Возняцки и Радукану получили уайлд-кард на турнир в Майами
Miami Open

Винус Уильямс, Каролин Возняцки, Эмма Радукану и Кеи Нисикори получили вайлд на турнир Miami Open 2024, который состоится на стадионе Hard Rock Stadium с 17 по 31 марта.

Семикратная чемпионка турниров Grand Slam Уильямс-старшая побеждала в Майами в 2001 году, а также играла в финале в 2010-м.

Экс-первая ракетка мира Возняцки доходила до матча за титул на этом турнире в 2017-м, но проиграла Йоханне Конте.

Чемпионка US Open 2021 Радукану дважды играла в Майами, но дважды проиграла в первом раунде.

Нисикори, который возвращается после травмы, играл в финале в Майами в 2016-м, проиграв Новаку Джоковичу.

По теме:
Стала известна следующая соперница Ястремской в Сан-Диего
Свентек вышла на 6-е место по количеству титулов WTA. Сколько у Свитолиной?
Свентек повторила уникальное достижение Серены Уильямс после титула в Дохе
Кеи Нисикори Винус Уильямс Каролин Возняцки Эмма Радукану ATP Майами WTA Майами
Источник Miami Open
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина рассказала о цели, которую поставила на Олимпиаду-2024
Теннис | 29 февраля 2024, 08:11 2
Свитолина рассказала о цели, которую поставила на Олимпиаду-2024
Свитолина рассказала о цели, которую поставила на Олимпиаду-2024

Намерена снова бороться за медали

Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Футбол | 29 февраля 2024, 11:29 7
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт

Ранее Алиев заявил, что Милевского для него больше не существует

Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Биатлон | 29.02.2024, 11:45
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
Футбол | 29.02.2024, 10:38
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Футбол | 29.02.2024, 09:00
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
28.02.2024, 22:14 10
Футбол
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
29.02.2024, 07:05 1
Футбол
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
28.02.2024, 07:03 22
Футбол
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
27.02.2024, 18:35 36
Футбол
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
28.02.2024, 12:07 8
Футбол
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
28.02.2024, 22:38 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем