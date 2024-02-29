Винус, Возняцки и Радукану получили уайлд-кард на турнир в Майами
Также приглашение получил и Кеи Нисикори
Винус Уильямс, Каролин Возняцки, Эмма Радукану и Кеи Нисикори получили вайлд на турнир Miami Open 2024, который состоится на стадионе Hard Rock Stadium с 17 по 31 марта.
Семикратная чемпионка турниров Grand Slam Уильямс-старшая побеждала в Майами в 2001 году, а также играла в финале в 2010-м.
Экс-первая ракетка мира Возняцки доходила до матча за титул на этом турнире в 2017-м, но проиграла Йоханне Конте.
Чемпионка US Open 2021 Радукану дважды играла в Майами, но дважды проиграла в первом раунде.
Нисикори, который возвращается после травмы, играл в финале в Майами в 2016-м, проиграв Новаку Джоковичу.
February 29, 2024
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