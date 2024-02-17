Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнеру понадобился один тай-брейк. Определены полуфиналисты в Роттердаме
ATP
17 февраля 2024, 00:27 |
98
0

Синнеру понадобился один тай-брейк. Определены полуфиналисты в Роттердаме

Янник выбил Милоша Раонича, Алекс де Минаур обыграл Андрея Рублева

17 февраля 2024, 00:27 |
98
0
Синнеру понадобился один тай-брейк. Определены полуфиналисты в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

17 февраля завершились матчи 1/4 финала турнира серии АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Первый сеяный и прошлогодний финалист Янник Синнер выбил Милоша Раонича. Итальянцу понадобился один тай-брейк и первые 2 гейма второго сета, после чего канадец-ветеран снялся с поединка. Отметим, что в предыдущем раунде Янник расправился с Гаэлем Монфисом.

Далее Синнер сыграет против Таллона Грикспора, который в четвертьфинале выиграл у Эмиля Руусувуори.

В полуфинале в нижней части турнирной сетки сойдутся Григор Димитров и Алекс де Минаур. Димитров обыграл Александра Шевченко, а австралиец взял реванш у «нейтрала» Андрея Рублева за 1/8 финала Australian Open 2024.

АТР 500 Роттердам. Хард в помещении. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Милош Раонич – 7:6 (7:4), 1:1, RET., Раонич
Таллон Грикспор – Эмиль Руусувуори – 7:5, 7:6 (7:4)

Нижняя часть сетки

Григор Димитров [6] – Александр Шевченко – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4
Алекс де Минаур [5] – Андрей Рублев – 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

По теме:
Синнер прервал 11-матчевую победную серию Монфиса в Роттердаме
Гаэль Монфис – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open может перенести женский финал с субботы на воскресенье
Милош Раонич Янник Синнер Таллон Грикспор Эмиль Руусувуори Григор Димитров Александр Шевченко (теннис) Андрей Рублев Алекс де Минаур ATP Роттердам
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16 февраля 2024, 20:30 2
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
Теннис | 15 февраля 2024, 05:07 10
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко

Поскольку никто так и не прокомментировал произошедшее, можно сослаться на новость от 1 февраля...

Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Футбол | 16.02.2024, 07:14
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
ГАТТУЗО: «Тяжело пережить такой нокаут»
Футбол | 16.02.2024, 01:54
ГАТТУЗО: «Тяжело пережить такой нокаут»
ГАТТУЗО: «Тяжело пережить такой нокаут»
«Мудрику нужно почувствовать боль». В Челси объяснили ситуацию украинца
Футбол | 16.02.2024, 15:49
«Мудрику нужно почувствовать боль». В Челси объяснили ситуацию украинца
«Мудрику нужно почувствовать боль». В Челси объяснили ситуацию украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
Три бразильца из Днепра-1 отказались возвращаться в Украину. В чем причина?
Три бразильца из Днепра-1 отказались возвращаться в Украину. В чем причина?
15.02.2024, 03:47 7
Футбол
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
15.02.2024, 13:59
Бокс
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
15.02.2024, 13:05 10
Футбол
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 275
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
16.02.2024, 12:10 34
Футбол
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
15.02.2024, 18:12 1
Бокс
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
16.02.2024, 05:22 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем