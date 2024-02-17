Синнеру понадобился один тай-брейк. Определены полуфиналисты в Роттердаме

17 февраля завершились матчи 1/4 финала турнира серии АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Первый сеяный и прошлогодний финалист Янник Синнер выбил Милоша Раонича. Итальянцу понадобился один тай-брейк и первые 2 гейма второго сета, после чего канадец-ветеран снялся с поединка. Отметим, что в предыдущем раунде Янник расправился с Гаэлем Монфисом.

Далее Синнер сыграет против Таллона Грикспора, который в четвертьфинале выиграл у Эмиля Руусувуори.

В полуфинале в нижней части турнирной сетки сойдутся Григор Димитров и Алекс де Минаур. Димитров обыграл Александра Шевченко, а австралиец взял реванш у «нейтрала» Андрея Рублева за 1/8 финала Australian Open 2024.

АТР 500 Роттердам. Хард в помещении. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Милош Раонич – 7:6 (7:4), 1:1, RET., Раонич

Таллон Грикспор – Эмиль Руусувуори – 7:5, 7:6 (7:4)

Нижняя часть сетки

Григор Димитров [6] – Александр Шевченко – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4

Алекс де Минаур [5] – Андрей Рублев – 7:6 (7:5), 4:6, 6:3