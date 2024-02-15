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ATP
15 февраля 2024, 23:18 | Обновлено 15 февраля 2024, 23:20
152
0

Синнер прервал 11-матчевую победную серию Монфиса в Роттердаме

Гаэль впервые проиграл на кортах Rotterdam Open с 2016 года

15 февраля 2024, 23:18 | Обновлено 15 февраля 2024, 23:20
152
0
Синнер прервал 11-матчевую победную серию Монфиса в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№70 ATP) завершил борьбу в основной сетке турнира ATP 500 в Роттердаме.

Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной проиграл итальянцу Яннику Синнеру (№4 ATP).

Роттердам. Второй круг
Янник Синнер (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 3:6, 6:3

Это была 6-я встреча теннисистов, Синнер проиграл всего один раз. Монфис проиграл в Роттердаме впервые с 2016 года, у него была серия из 11 побед на этих кортах. В 2019-м и 2020-м Гаэль выигрывал здесь титул.

В следующем раунде итальянец сыграет против Милоша Раонича (№309 ATP).

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Источник Sport.ua
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