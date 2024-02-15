Синнер прервал 11-матчевую победную серию Монфиса в Роттердаме
Гаэль впервые проиграл на кортах Rotterdam Open с 2016 года
Французский теннисист Гаэль Монфис (№70 ATP) завершил борьбу в основной сетке турнира ATP 500 в Роттердаме.
Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной проиграл итальянцу Яннику Синнеру (№4 ATP).
Роттердам. Второй круг
Янник Синнер (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 3:6, 6:3
Это была 6-я встреча теннисистов, Синнер проиграл всего один раз. Монфис проиграл в Роттердаме впервые с 2016 года, у него была серия из 11 побед на этих кортах. В 2019-м и 2020-м Гаэль выигрывал здесь титул.
В следующем раунде итальянец сыграет против Милоша Раонича (№309 ATP).
Another day, another win 🙌@janniksin marches on in Rotterdam as he gets the better of Monfils 6-3 3-6 6-3@abnamroopen | #abnamroopen | alyssavanheyst 📷 pic.twitter.com/RG0GwiKjCr— ATP Tour (@atptour) February 15, 2024
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