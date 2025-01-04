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04.01.2025 20:00 – FT 1 : 1
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Франция
04 января 2025, 23:59 | Обновлено 05 января 2025, 00:42
55
0

Лион вырвал победу у Монпелье. Лилль и Нант расписали ничью

Состоялись матчи 16-го тура Лиги 1

04 января 2025, 23:59 | Обновлено 05 января 2025, 00:42
55
0
Лион вырвал победу у Монпелье. Лилль и Нант расписали ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января в 20:00 состоялся матч 16-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Нантом».

За хозяев на 40-й минуте голом отметился Габриэль Гудмундсон. Маттис Аблин из «Нанта» сравнял счет, также Игнатиус Ганаго отметился голом, однако его отменили из-за офсайда.

На стадионе «Парк Олимпик Лионнез» в 22:00 «Лион» дома выиграл у «Монпелье».

В конце матча хавбек гостей Халил Фаяд забил автогол. «Монпелье» забил гол усилиями Жордана Ферри, который отменили из-за офсайда.

«Лион» в турнирной таблице набрал 28 очков и занимает пятое место. «Монпелье», имея в своем активе 9 баллов занимает последнее, 16-е место.

Лига 1. 16-й тур. 4 января

Сент-Этьен – Реймс – 3:1

Голы: Боакье, 50, 57, Стассин, 80 – Накамура, 42

Лилль – Нант – 1:1

Голы: Гудмундссон, 40 – Аблин, 70

Лион – Монпелье – 1:0

Гол: Фаяд, 90+1 (автогол)

Фотогалерея:

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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