04.01.2025 22:30 – FT 0 : 1
Кубок Испании05 января 2025, 01:13 |
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Все решила серия пенальти. Атлетик не без проблем обыграл Логроньес
Также Атлетико вышел в 1/8 финала Кубка Испании
05 января 2025, 01:13 |
52
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4 января состоялся матч 1/16 Кубка Испании между «Логроньесом» и «Атлетиком».
Коллективы не выявили победителя в основное время. Поединок дошел до серии пенальти, где «Атлетик» оказался сильнее.
В параллельном матче мадридский «Атлетико» дома одолел «Марбелью».
Единственный гол в игре забил французский нападающий Антуан Гризманн.
Кубок Испании. 1/16 финала. 4 января
Логроньес – Атлетик – 0:0 (пен 3:4)
Атлетико – Марбелья – 1:0
Гол: Гризманн, 16
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