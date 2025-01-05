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Кубок Испании
05 января 2025, 01:13 |
52
0

Все решила серия пенальти. Атлетик не без проблем обыграл Логроньес

Также Атлетико вышел в 1/8 финала Кубка Испании

05 января 2025, 01:13 |
52
0
Все решила серия пенальти. Атлетик не без проблем обыграл Логроньес
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января состоялся матч 1/16 Кубка Испании между «Логроньесом» и «Атлетиком».

Коллективы не выявили победителя в основное время. Поединок дошел до серии пенальти, где «Атлетик» оказался сильнее.

В параллельном матче мадридский «Атлетико» дома одолел «Марбелью».

Единственный гол в игре забил французский нападающий Антуан Гризманн.

Кубок Испании. 1/16 финала. 4 января

Логроньес – Атлетик – 0:0 (пен 3:4)

Атлетико – Марбелья – 1:0

Гол: Гризманн, 16

Фотогалерея:

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Атлетик Бильбао Логроньес Атлетико Мадрид Марбелья Кубок Испании по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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