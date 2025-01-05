Все решила серия пенальти. Атлетик не без проблем обыграл Логроньес

4 января состоялся матч 1/16 Кубка Испании между «Логроньесом» и «Атлетиком».

Коллективы не выявили победителя в основное время. Поединок дошел до серии пенальти, где «Атлетик» оказался сильнее.

В параллельном матче мадридский «Атлетико» дома одолел «Марбелью».

Единственный гол в игре забил французский нападающий Антуан Гризманн.

Кубок Испании. 1/16 финала. 4 января

Логроньес – Атлетик – 0:0 (пен 3:4)

Атлетико – Марбелья – 1:0

Гол: Гризманн, 16

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