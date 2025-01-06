Источник: на Карпаты теперь работают четыре академии западного региона

Недавно львовские Рух и Карпаты сделали сенсационное объявление о будущем объединении клубов на базе зелено-белых.

На Карпаты теперь работают четыре крупнейшие академии западного региона:

академия ФК Карпаты

академия ФК Рух

детско-юношеская школа ФК Львов

детский спортивный клуб БРВ-ВИК Владимир-Волынский

Ежегодно из каждой академии выпускается 20–25 воспитанников, то есть в сумме – 80–100 талантов ежегодно, сообщает ТаТоТаке.