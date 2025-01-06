Украина. Премьер лига06 января 2025, 22:51 | Обновлено 06 января 2025, 23:00
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Источник: на Карпаты теперь работают четыре академии западного региона
Недавно Рух и Карпаты объявили о будущем объединении клубов
06 января 2025, 22:51 | Обновлено 06 января 2025, 23:00
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Недавно львовские Рух и Карпаты сделали сенсационное объявление о будущем объединении клубов на базе зелено-белых.
На Карпаты теперь работают четыре крупнейшие академии западного региона:
- академия ФК Карпаты
- академия ФК Рух
- детско-юношеская школа ФК Львов
- детский спортивный клуб БРВ-ВИК Владимир-Волынский
Ежегодно из каждой академии выпускается 20–25 воспитанников, то есть в сумме – 80–100 талантов ежегодно, сообщает ТаТоТаке.
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