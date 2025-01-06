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Украина. Премьер лига
06 января 2025, 22:51 | Обновлено 06 января 2025, 23:00
802
0

Источник: на Карпаты теперь работают четыре академии западного региона

Недавно Рух и Карпаты объявили о будущем объединении клубов

06 января 2025, 22:51 | Обновлено 06 января 2025, 23:00
802
0
Источник: на Карпаты теперь работают четыре академии западного региона
ФК Рух Львов

Недавно львовские Рух и Карпаты сделали сенсационное объявление о будущем объединении клубов на базе зелено-белых.

На Карпаты теперь работают четыре крупнейшие академии западного региона:

  • академия ФК Карпаты
  • академия ФК Рух
  • детско-юношеская школа ФК Львов
  • детский спортивный клуб БРВ-ВИК Владимир-Волынский

Ежегодно из каждой академии выпускается 20–25 воспитанников, то есть в сумме – 80–100 талантов ежегодно, сообщает ТаТоТаке.

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Рух Львов Карпаты Львов Украинская Премьер-лига ТаТоТаке чемпионат Украины по футболу академия ФК Рух футбольная академия
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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