ВИДЕО. Интер забил Милану гол в раздевалку в финале Суперкубка Италии

В понедельник, 6 января, проходит финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».

Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

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Счет в матче открыл Лаутаро Мартинес на 45+2 минуте.

ВИДЕО. Интер забил Милану в раздевалку в финале Суперкубка Италии

ГОЛ! Мартинес, 45+2 мин, 1:0