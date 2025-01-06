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  4. ВИДЕО. Интер забил Милану гол в раздевалку в финале Суперкубка Италии
Италия
06 января 2025, 22:06 | Обновлено 06 января 2025, 22:49
211
0

ВИДЕО. Интер забил Милану гол в раздевалку в финале Суперкубка Италии

Лаутаро Мартинес открыл счет на 45+2-й минуте

06 января 2025, 22:06 | Обновлено 06 января 2025, 22:49
211
0
ВИДЕО. Интер забил Милану гол в раздевалку в финале Суперкубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В понедельник, 6 января, проходит финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».

Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Счет в матче открыл Лаутаро Мартинес на 45+2 минуте.

ВИДЕО. Интер забил Милану в раздевалку в финале Суперкубка Италии

ГОЛ! Мартинес, 45+2 мин, 1:0

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Лаутаро Мартинес Милан Интер Милан Суперкубок Италии по футболу видео голов и обзор Интер - Милан
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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