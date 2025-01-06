Италия06 января 2025, 22:06 | Обновлено 06 января 2025, 22:49
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ВИДЕО. Интер забил Милану гол в раздевалку в финале Суперкубка Италии
Лаутаро Мартинес открыл счет на 45+2-й минуте
06 января 2025, 22:06 | Обновлено 06 января 2025, 22:49
211
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В понедельник, 6 января, проходит финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».
Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Счет в матче открыл Лаутаро Мартинес на 45+2 минуте.
ВИДЕО. Интер забил Милану в раздевалку в финале Суперкубка Италии
ГОЛ! Мартинес, 45+2 мин, 1:0
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