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  4. Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор (обновляется)
Италия
06 января 2025, 21:07 |
116
0

Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты миланского дерби

06 января 2025, 21:07 |
116
0
Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 6 января, проходит финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».

Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок начался в 21:00 по киевскому времени.

Суперкубок Италии. 6 января, финал.

Интер – Милан – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

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Милан Интер Милан Суперкубок Италии по футболу Интер - Милан видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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