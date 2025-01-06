Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор (обновляется)

В понедельник, 6 января, проходит финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».

Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

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Поединок начался в 21:00 по киевскому времени.

Суперкубок Италии. 6 января, финал.

Интер – Милан – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча