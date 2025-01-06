Италия06 января 2025, 21:07 |
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Интер – Милан. Финал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты миланского дерби
06 января 2025, 21:07 |
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В понедельник, 6 января, проходит финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».
Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок начался в 21:00 по киевскому времени.
Суперкубок Италии. 6 января, финал.
Интер – Милан – 0:0 (обновляется)
Трансляция матча
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