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Италия
06 января 2025, 22:47 | Обновлено 06 января 2025, 23:14
405
0

ВИДЕО. Какой камбэк! Милан спасается после 0:2 в матче с Интером

На 80-й минуте счет в матче сравнял Кристиан Пулишич

06 января 2025, 22:47 | Обновлено 06 января 2025, 23:14
405
0
ВИДЕО. Какой камбэк! Милан спасается после 0:2 в матче с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 6 января, проходит финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».

Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 80-й минуте счет в матче сравнял Кристиан Пулишич.

ВИДЕО. Какой камбэк! Милан спасается после 0:2 в матче с Интером

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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