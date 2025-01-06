ВИДЕО. Горячее дерби делла Мадоннина. Интер и Милан обменялись голами
Проходит финал Суперкубка Италии
В понедельник, 6 января, проходит финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».
Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».
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Не успели «россонери» оправиться от первого пропущенного гола в раздевалку, как «Интер» забил второй раз на 47-й минуте – точный удар на счету Мехди Тареми.
На 52-й минуте «россонери» отыграли один гол благодаря точному удару Тео Эрнандеса.
«Интер» ведет в счете 2:1.
ВИДЕО. Горячее дерби делла Мадоннина. Интер и Милан обменялись голами
ГОЛ! Тареми, 47 мин, 2:0
ГОЛ! Эрнандес, 52 мин, 2:1
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