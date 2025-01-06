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Италия
06 января 2025, 22:25 | Обновлено 06 января 2025, 22:50
131
0

ВИДЕО. Горячее дерби делла Мадоннина. Интер и Милан обменялись голами

Проходит финал Суперкубка Италии

06 января 2025, 22:25 | Обновлено 06 января 2025, 22:50
131
0
ВИДЕО. Горячее дерби делла Мадоннина. Интер и Милан обменялись голами
Getty Images/Global Images Ukraine.

В понедельник, 6 января, проходит финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».

Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Не успели «россонери» оправиться от первого пропущенного гола в раздевалку, как «Интер» забил второй раз на 47-й минуте – точный удар на счету Мехди Тареми.

На 52-й минуте «россонери» отыграли один гол благодаря точному удару Тео Эрнандеса.

«Интер» ведет в счете 2:1.

ВИДЕО. Горячее дерби делла Мадоннина. Интер и Милан обменялись голами

ГОЛ! Тареми, 47 мин, 2:0

ГОЛ! Эрнандес, 52 мин, 2:1

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Милан Интер Милан Суперкубок Италии по футболу видео голов и обзор Интер - Милан Мехди Тареми Тео Эрнандес
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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