Испания06 января 2025, 21:53 | Обновлено 06 января 2025, 22:21
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ВИДЕО. Дубль таланта. Гюлер забил пятый гол Реала в матче Кубка
Арда Гюлер отметился очередным взятием ворот для мадридцев
06 января 2025, 21:53 | Обновлено 06 января 2025, 22:21
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В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»
Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.
Все самые яркие моменты матча в Telegram Sport.ua
На 88-й минуте полузащитник Арда Гюлер забил свой второй гол в сегодняшнем матче. Счет на табло – 0:5.
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