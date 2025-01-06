ВИДЕО. Дубль таланта. Гюлер забил пятый гол Реала в матче Кубка

В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»

Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.

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На 88-й минуте полузащитник Арда Гюлер забил свой второй гол в сегодняшнем матче. Счет на табло – 0:5.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. Гюлер забил благодаря рикошету