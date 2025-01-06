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  4. ВИДЕО. Дубль таланта. Гюлер забил пятый гол Реала в матче Кубка
Испания
06 января 2025, 21:53 | Обновлено 06 января 2025, 22:21
217
2

ВИДЕО. Дубль таланта. Гюлер забил пятый гол Реала в матче Кубка

Арда Гюлер отметился очередным взятием ворот для мадридцев

06 января 2025, 21:53 | Обновлено 06 января 2025, 22:21
217
2
ВИДЕО. Дубль таланта. Гюлер забил пятый гол Реала в матче Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»

Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.

Все самые яркие моменты матча в Telegram Sport.ua

На 88-й минуте полузащитник Арда Гюлер забил свой второй гол в сегодняшнем матче. Счет на табло – 0:5.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. Гюлер забил благодаря рикошету

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Реал Мадрид Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Арда Гюлер Депортива Минера
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 2
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T-800
против колхоза турок просто Мудрык в Лиге Конференции, посмотрим как с мальорками/бильбао-барселонами будет в Суперкубке
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0
protasov_lyopu_dadaj
в данном случае слово Депортиво в украинском языке не склоняется. неучи
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