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Ван ЭЙТВАНК: «Надо мной издевались из-за того, что я лесбиянка»

Бельгийская теннисистка – об отношении к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации в WTA

  • 14.04.2018 18:12
  • 2538 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Элисон Ван Эйтванк
© Getty Images. Элисон Ван Эйтванк

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк рассказала о том, что ей пришлось пережить после того, как она призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я была жертвой издевательств со стороны других игроков WTA. Это было тяжело. Когда мне было 15-16 лет, меня это не волновало. Я спокойно относилась к таким проявлениям. Если есть молодые теннисистки, являющиеся лесбиянками, они не должны бояться признаться в этом. Это не болезнь», – сказала Ван Эйтванк.

Бельгийка также прокомментировала призывы к бойкоту корта в Австралии, названного в честь прославленной австралийской теннисистки Маргарет Корт, которая негативно отозвалась о людях нетрадиционной ориентации.

«Я бы не стала этого делать. В конце концов, вы приезжаете на турнир в Австралию, чтобы играть в теннис. Но слова Маргарет Корт не были правильными. Она обидела очень многих людей», – добавила Ван Эйтванк.

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Комментарии
    FCEnergiyaNK
    online
      FCEnergiyaNK, 14.04.2018 18:36
    -3
    Болезнь, болезнь, причем психическая!!!
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    vscevfitlibt
    online
      vscevfitlibt, 15.04.2018 22:04
    -4
    таких тварей вопще не должно было быть.ебаться нужно сиська в письку писька в сиьку дура ебанутая
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    vscevfitlibt
    online
      vscevfitlibt, 15.04.2018 22:05
    -3
    растрелять суку
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    vscevfitlibt
    online
      vscevfitlibt, 15.04.2018 22:05
    -3
    ах ты тварь
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