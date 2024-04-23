ДЖОКОВИЧ: «Надеюсь еще хотя б раз сыграть против своего главного соперника»

Сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович выразил надежду снова сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем, назвав его своим главным соперником.

«Я с большим уважением отношусь к Рафе, он хороший человек, легенда нашего спорта и мой самый главный соперник за все это время. В начале сезона я сказал, что надеюсь, что мы сможем увидеть его в нескольких турнирах, где он сможет сыграть. И я надеюсь сыграть против него хотя бы еще раз. Сейчас я не могу дать прогноз о его будущем. Но все, что он сделал в своей карьере, вдохновило многих молодых людей по всему миру», — приводит слова Джоковича AS.

Напомним, в понедельник в Мадриде состоялось вручение премии за достижения в спорте — Laureus World Sports Awards-2024, и Джокович пятый раз победил в номинации «Спортсмен года».