Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ДЖОКОВИЧ: «Надеюсь еще хотя б раз сыграть против своего главного соперника»
ATP
23 апреля 2024, 10:21 |
385
0

ДЖОКОВИЧ: «Надеюсь еще хотя б раз сыграть против своего главного соперника»

Правда, серб не может дать прогноз насчет будущего Рафаэля Надаля

23 апреля 2024, 10:21 |
385
0
ДЖОКОВИЧ: «Надеюсь еще хотя б раз сыграть против своего главного соперника»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Новак Джокович

Сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович выразил надежду снова сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем, назвав его своим главным соперником.

«Я с большим уважением отношусь к Рафе, он хороший человек, легенда нашего спорта и мой самый главный соперник за все это время. В начале сезона я сказал, что надеюсь, что мы сможем увидеть его в нескольких турнирах, где он сможет сыграть. И я надеюсь сыграть против него хотя бы еще раз. Сейчас я не могу дать прогноз о его будущем. Но все, что он сделал в своей карьере, вдохновило многих молодых людей по всему миру», — приводит слова Джоковича AS.

Напомним, в понедельник в Мадриде состоялось вручение премии за достижения в спорте — Laureus World Sports Awards-2024, и Джокович пятый раз победил в номинации «Спортсмен года».

По теме:
ФОТО. Лицо 16-летнего парня перед стартом Мадрида, где он сыграет с Надалем
Не Месси и не Холанд. В Мадриде назвали лучшего спортсмена 2023 года
Надаль сыграет за команду Европы на Кубке Лейвера 2024
Новак Джокович Рафаэль Надаль ATP теннис
Юрій Вишневський Источник: Sportskeeda
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ястремская потренировалась на кортах школы скандального тренера
Теннис | 23 апреля 2024, 04:39 1
ВИДЕО. Ястремская потренировалась на кортах школы скандального тренера
ВИДЕО. Ястремская потренировалась на кортах школы скандального тренера

На этой неделе Даяна начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания)

В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
Футбол | 22 апреля 2024, 09:47 1
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?

Украинец пропустил в Эль-Класико два гола

Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Бокс | 22.04.2024, 14:37
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Футбол | 23.04.2024, 07:51
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Футбол | 22.04.2024, 21:31
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
22.04.2024, 11:19 11
Футбол
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
21.04.2024, 08:35 4
Бокс
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 32
Футбол
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 9
Футбол
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
21.04.2024, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем