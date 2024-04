Не Месси и не Холанд. В Мадриде назвали лучшего спортсмена 2023 года

В столице Испании Мадриде состоялось ежегодная церемония вручения премии Laureus, которая присуждается лучшим спортсменам по итогам года.

В 2023 году лучшим спортсменом признали первую ракетку мира – Новака Джоковича. По итогам голосования он опередил футболистов Лионеля Месси и Эрлинга Холанда, Армана Дюплантиса (прыжки с шестом), Ноа Лайлса (бег на короткие дистанции) и Макса Ферстаппена (Формула-1).

Это уже пятая подобна награда в карьере Джоковича. Ранее он становился спортсменом года в 2012, 2015, 2016 и 2019 годах.

В 2023 году награду Laureus выиграл Лионель Месси, в 2022 – Макс Ферстаппен, а в 2021 – Рафаэль Надаль.

Награду за наибольший прорыв года получил игрок «Реала» Мадрид Джуд Беллингем. Англичанин стал первым футболистом, который получил эту награду.

Спортсменкой года признали футболистку «Барселоны» Айтану Бонмати. Спортсменом года с ограниченными возможностями стала Диде де Гроот (теннис).

🇷🇸 Novak Djokovic wins the 2024 Laureus World Sportsman of the Year 🏆🐐#Laureus24 pic.twitter.com/AWyRHuj4dV — Eurosport (@eurosport) April 22, 2024

Carlos Alcaraz 🤝 Jude Bellingham



Jude Bellingham wins the 2024 Laureus World Breakthrough of the Year Award 🏆#Laureus24 pic.twitter.com/4puQHpgBKw — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 22, 2024