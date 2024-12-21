Эрлинг ХОЛАНД: «Сейчас нам нужна поддержка больше, чем когда-либо»

21 декабря в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» одолела «Манчестер Сити» со счетом 2:1. После матч звездный форвард «горожан» Эрлинг Холанд высказался после поражения:

«Сейчас нам нужна поддержка больше, чем когда-либо. Сегодня это была фантастическая поддержка. Мы это очень ценим. В каждой игре это было так. Сейчас больше, чем когда-либо. Что мы можем сказать, это - спасибо. Мы собираемся перевернуть все».

Эрлинг Холанд провел на поле весь матч. Звездный нападающий не отметился результативными действиями.

Для «Манчестер Сити» это девятое поражение в двенадцати матчах.