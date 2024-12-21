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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Сейчас нам нужна поддержка больше, чем когда-либо»
Англия
21 декабря 2024, 18:03 |
214
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Сейчас нам нужна поддержка больше, чем когда-либо»

Нападающий «Манчестер Сити» высказался после поражения «Астон Вилле»

21 декабря 2024, 18:03 |
214
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Сейчас нам нужна поддержка больше, чем когда-либо»
Getty Images/Global Images UKraine. Эрлинг Холанд

21 декабря в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» одолела «Манчестер Сити» со счетом 2:1. После матч звездный форвард «горожан» Эрлинг Холанд высказался после поражения:

«Сейчас нам нужна поддержка больше, чем когда-либо. Сегодня это была фантастическая поддержка. Мы это очень ценим. В каждой игре это было так. Сейчас больше, чем когда-либо. Что мы можем сказать, это - спасибо. Мы собираемся перевернуть все».

Эрлинг Холанд провел на поле весь матч. Звездный нападающий не отметился результативными действиями.

Для «Манчестер Сити» это девятое поражение в двенадцати матчах.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Астон Вилла Астон Вилла - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Манчестер Сити
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