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WTA
15 апреля 2024, 13:08 | Обновлено 15 апреля 2024, 13:29
274
0

Серена Уильямс призналась, что беременной выиграла Australian Open-2017

Тот трофей стал последним из серии Большого шлема в коллекции американки

15 апреля 2024, 13:08 | Обновлено 15 апреля 2024, 13:29
274
0
Серена Уильямс призналась, что беременной выиграла Australian Open-2017
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как сообщила своей старшей дочери Олимпии, что была беременна во время победы на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году.

«Олимпия уже в том возрасте, когда спрашивает: «Мам, мне интересно, почему ты такая знаменитая? Я понимаю, что ты отличная теннисистка». И я сказала ей, что на самом деле она была у меня в животе, когда я выиграла Australian Open в 2017 году. Она была сильно удивлена. Сейчас у неё такой возраст, когда я могу открыться ей немного больше», — приводит слова Уильямс People.

Напомним, Серена Уильямс является 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратной олимпийской чемпионкой (один титул — в одиночном разряде). Australian Open-2017 является последним турниром «Большого шлема», покорившимся легендарной теннисистке.

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Серена Уильямс Australian Open 2017 теннис беременность
Источник Sportskeeda
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