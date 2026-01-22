Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в команду Второй лиги
Киевский «Локомотив» может подписать Богдана Васецкого и Илью Зубкова
Как стало известно Sport.ua, у представителя Второй лиги – киевского «Локомотива» – подготовка ко второй части сезона находится в разгаре. Это вызвано выступлением столичной команды в четвертьфинале Кубка Украины, где ее соперником в начале марта станет элитный «Металлист 1925».
Подопечные Сергея Карпенко успешно пишут историю и не думают останавливаться на достигнутом. Амбициозные у них планы и в борьбе за повышение в классе в чемпионате.
По имеющейся информации, «Локомотив» уже 24 января проведет спарринг с аматорами из «Полесья» (Ставки), затем примет участие в Мемориале Олега Макарова, где среди соперников на предыдущем этапе будут и второлиговые «Ребел» и «Левый Берег-2».
В расположении «Локомотива» находятся на просмотре вратарь Богдан Васецкий из «Ворсклы» и нападающий Илья Зубков – воспитанник «Динамо», в активе которого выступают за «Альянс», «Металлист 1925», «Кудровку», а также команды из Чехии и Австрии.
Тренируется с железнодорожниками и легионер из одной из африканских стран. Предложат ли этим потенциальным новичкам подписать контракт – станет известно в конце января.
Кроме того, больше не будут выступать за Локомотив Владимир Чернецкий, Даниил Костыря, Александр Смитюк, Денис Палий, Назар Назаренко, а арендованный Тарас Лях вернулся в Оболонь.
«Локомотив» занимает второе место в группе «Б» Второй лиги, набрав 44 очка.
Ранее главный тренер киевского «Локомотива» Сергей Карпенко отреагировал на результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
