  4. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в команду Второй лиги
Украина. Вторая лига
22 января 2026, 19:33 |
Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в команду Второй лиги

Киевский «Локомотив» может подписать Богдана Васецкого и Илью Зубкова

22 января 2026, 19:33 |
Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в команду Второй лиги
ФК Металлист 1925 Харьков. Илья Зубков

Как стало известно Sport.ua, у представителя Второй лиги – киевского «Локомотива» – подготовка ко второй части сезона находится в разгаре. Это вызвано выступлением столичной команды в четвертьфинале Кубка Украины, где ее соперником в начале марта станет элитный «Металлист 1925».

Подопечные Сергея Карпенко успешно пишут историю и не думают останавливаться на достигнутом. Амбициозные у них планы и в борьбе за повышение в классе в чемпионате.

По имеющейся информации, «Локомотив» уже 24 января проведет спарринг с аматорами из «Полесья» (Ставки), затем примет участие в Мемориале Олега Макарова, где среди соперников на предыдущем этапе будут и второлиговые «Ребел» и «Левый Берег-2».

В расположении «Локомотива» находятся на просмотре вратарь Богдан Васецкий из «Ворсклы» и нападающий Илья Зубков – воспитанник «Динамо», в активе которого выступают за «Альянс», «Металлист 1925», «Кудровку», а также команды из Чехии и Австрии.

Тренируется с железнодорожниками и легионер из одной из африканских стран. Предложат ли этим потенциальным новичкам подписать контракт – станет известно в конце января.

Кроме того, больше не будут выступать за Локомотив Владимир Чернецкий, Даниил Костыря, Александр Смитюк, Денис Палий, Назар Назаренко, а арендованный Тарас Лях вернулся в Оболонь.

«Локомотив» занимает второе место в группе «Б» Второй лиги, набрав 44 очка.

Ранее главный тренер киевского «Локомотива» Сергей Карпенко отреагировал на результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Локомотив Киев Илья Зубков Тарас Лях Оболонь Киев трансферы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
