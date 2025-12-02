Тренер Локомотива – о сопернике в Кубке Украины: «Увидим, что будет»
Сергей Карпенко для Sport.ua поделился мыслями о «Металлисте 1925»
Главный тренер киевского «Локомотива» Сергей Карпенко эксклюзивно для Sport.ua отреагировал на результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины и поделился мнением о будущем сопернике – «Металлисте 1925».
– «Металлист 1925» для вас знакомая команда. Что скажете о будущем сопернике? В чем его сильная сторона?
– «Металлист 1925» – сильный соперник, очень достойная команда. У них хорошая линия обороны и быстрые фланги, много игроков сборных, но сейчас также много травмированных футболистов. Посмотрим, что будет дальше.
– Зная команду изнутри, есть ли какие-то моменты, на которые «Локомотив» может обратить особое внимание?
– Думаю, пока нет чего-то такого, на что стоит обращать особое внимание. Сейчас будет зимний период, многое изменится. Пройдут сборы – будем следить, как они сыграют первые матчи чемпионата. От этого и будем отталкиваться.
– Матч состоится только весной, поэтому есть время для подготовки. Какие позиции «Локомотиву» стоит усилить и над какими аспектами игры команда планирует работать?
– Нам нужно усилить атакующую линию, поискать вингеров и скоростных нападающих. Будем работать в этом направлении.
– Впервые в этом розыгрыше Кубка «Локомотив» сыграет на выезде. Насколько этот фактор может повлиять на результат?
– Результат может быть разным как на выезде, так и дома. Конечно, хотелось бы играть на своем поле, в родных стенах и при наших болельщиках. Все-таки домашняя арена – весомый фактор. Но у соперника очень хороший, современный стадион с качественным покрытием, поэтому там будет приятно играть. Уверен, наши фанаты и ультрас приедут поддержать «Локо», поэтому мы, как всегда, будем с 12-м игроком.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Иващенко поделился эмоциями после матча 14-го тура Премьер-лиги
Богдан Бычков отреагировал на поражение киевлян от Полтавы