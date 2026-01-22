22 января, свою встречу в Лиге Европы проведут Фенербахче – Астон Вилла. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Фенербахче

«Канарейки» проводят хороший сезон в еврокубках, занимая 12-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от топ-8 составляет два очка, поэтому, есть еще за что бороться, в плей-офф пройдут, вопрос только в какую стадию.

Фенербахче ведет борьбу за чемпионство, занимая вторую строчку в Турецкой суперлиге, отставание от лидера составляет всего один балл. В последнем туре удалось одержать выездную волевую победу над Аланияспором со счетом 3:2. Команда находится на серии из четырех побед, во всех турнирах. Сразу десять игроков вынуждены пропустить предстоящий матч.

Астон Вилла

Бирмингемцы не испытывают проблем в еврокубках, на их счету 5 побед и одно поражение. Астон Вилла идет третьей в турнирной таблице Лиги Европы, отставая от двоих конкурентов по дополнительным показателям.

Солидно подопечные Эмери выступают в АПЛ, где занимают третью строчку, отставая от второго Мансити по дополнительным показателям, а до лидера 7 очков. В последнем туре Астон Вилла на своем поле Эвертону со счетом 0:1. Есть спад в результатах в чемпионате, всего одна победа в четырех турах. Бирмингемцы пока удачно играют на два фронта. Шестеро футболистов пропустят эту битву.

Личные встречи

Соперники пересекались всего раз, это было в рамках Кубка УЕФА, в далеком 1977 году. Тогда Астон Вилла легко прошла дальше, выиграв дома 4:0, а потом еще и на выезде 2:0.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.40 для Фенербахче и 3.09 для Астон Виллы. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Один из тех матчей, где стоит ждать игры на три результата, букмекеры не выделяют фаворита в этой паре. Английские клубы не всегда полностью выкладываются в еврокубках, непонятно, чего ждать в предстоящем матче. Турецкие команды в родных стенах играют с особой душой, особенно, когда принимают таких серьезных соперников. Рискну здесь поставить на тотал больше 2,5 голов за 1,75.