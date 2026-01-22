Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Его хвалил Моуриньо. Трубин высказался о матче против Ювентуса в ЛЧ
Лига чемпионов
Его хвалил Моуриньо. Трубин высказался о матче против Ювентуса в ЛЧ

Анатолий опубликовал пост в Instagram

Его хвалил Моуриньо. Трубин высказался о матче против Ювентуса в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Ювентуса (0:2) в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Это часть пути. Мы продолжаем работать и сосредотачиваемся на том, что будет дальше», – написал Трубин на своей странице в Instagram.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Бенфика занимает 29-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе шесть зачетных пунктов после семи сыгранных матчей.

Ювентус Бенфика Жозе Моуриньо Лига чемпионов Анатолий Трубин Ювентус - Бенфика
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Перець
Тут орлам вже нічого не світить
