Лига чемпионов22 января 2026, 13:22
485
1
Его хвалил Моуриньо. Трубин высказался о матче против Ювентуса в ЛЧ
Анатолий опубликовал пост в Instagram
22 января 2026, 13:22
485
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Ювентуса (0:2) в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов.
«Это часть пути. Мы продолжаем работать и сосредотачиваемся на том, что будет дальше», – написал Трубин на своей странице в Instagram.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Бенфика занимает 29-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе шесть зачетных пунктов после семи сыгранных матчей.
Тут орлам вже нічого не світить
