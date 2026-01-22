Его хвалил Моуриньо. Трубин высказался о матче против Ювентуса в ЛЧ

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Ювентуса (0:2) в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Это часть пути. Мы продолжаем работать и сосредотачиваемся на том, что будет дальше», – написал Трубин на своей странице в Instagram.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Бенфика занимает 29-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе шесть зачетных пунктов после семи сыгранных матчей.