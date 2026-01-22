24 домашних матча без поражений: Тоттенхэм на пути к рекорду Барсы?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
22 января 2026, 12:01 | Обновлено 22 января 2026, 12:06
«Шпоры» продолжили впечатляющую серию на евроарене

Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм Хотспур» вошел в тройку команд в истории еврокубков с самыми длинными беспроигрышными домашними сериями после победы над «Боруссией» Дормунд в Лиге чемпионов (2:0).

Благодаря успешному матчу в Лиге чемпионов «шпоры» обновили собственную домашнюю серию без поражений на евроарене, доведя ее до 24 матчей.

24 матча подряд – это повторение третьей самой длинной серии, которую до «Тоттенхэма» имели «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Рекордсменом продолжает оставаться каталонская «Барселона», которая в свое время сумела не проиграть в 36 домашних поединках подряд в еврокубках.

Второе место занимает «Бавария» – 30 матчей.

Самые длинные домашние беспроигрышные серии в еврокубках:

  • 36 – «Барселона» (2013-2020)
  • 30 – «Бавария» (1998-2002)
  • 24 – «Тоттенхэм Хотспур» (2019-2026)
  • 24 – «Манчестер Юнайтед» (2005-2009)
  • 24 – «Арсенал» (2004-2009)
  • 22 – «Бавария» (2021-2025)
  • 22 – ПСЖ (2010-2015)
  • 22 – «Барселона» (2019-2025)
  • 21 – «Челси» (2006-2009)
