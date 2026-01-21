Лига чемпионов21 января 2026, 15:14 | Обновлено 21 января 2026, 15:15
Команда Трубина и Судакова имеет 100% результат против Ювентуса в ЛЧ/КЕЧ
Сможет ли «Старая синьора» сломать неприятную тенденцию в матче 7-го тура
Бенфика победила во всех пяти матчах против Ювентуса в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
Дважды это произошло в 1968 году в рамках КЕЧ, еще трижды – в Лиге чемпионов.
В этих пяти встречах Бенфика забила 11 мячей, пропустив всего 4.
Сломать неприятную тенденцию Ювентус попробует в домашнем матче 7-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Матчи между Ювентусом и Бенфикой в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов
- 2025: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 0:2
- 2022: ЛЧ, Бенфика – Ювентус – 4:3
- 2022: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 1:2
- 1968: КЕЧ, Ювентус – Бенфика – 0:1
- 1968: КЕЧ, Бенфика – Ювентус – 2:0
