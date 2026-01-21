Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Команда Трубина и Судакова имеет 100% результат против Ювентуса в ЛЧ/КЕЧ
Лига чемпионов
21 января 2026, 15:14 | Обновлено 21 января 2026, 15:15
Команда Трубина и Судакова имеет 100% результат против Ювентуса в ЛЧ/КЕЧ

Сможет ли «Старая синьора» сломать неприятную тенденцию в матче 7-го тура

Команда Трубина и Судакова имеет 100% результат против Ювентуса в ЛЧ/КЕЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бенфика победила во всех пяти матчах против Ювентуса в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

Дважды это произошло в 1968 году в рамках КЕЧ, еще трижды – в Лиге чемпионов.

В этих пяти встречах Бенфика забила 11 мячей, пропустив всего 4.

Сломать неприятную тенденцию Ювентус попробует в домашнем матче 7-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Матчи между Ювентусом и Бенфикой в ​​Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов

  • 2025: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 0:2
  • 2022: ЛЧ, Бенфика – Ювентус – 4:3
  • 2022: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 1:2
  • 1968: КЕЧ, Ювентус – Бенфика – 0:1
  • 1968: КЕЧ, Бенфика – Ювентус – 2:0
Сергей Турчак
