Команда Трубина и Судакова имеет 100% результат против Ювентуса в ЛЧ/КЕЧ

Бенфика победила во всех пяти матчах против Ювентуса в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

Дважды это произошло в 1968 году в рамках КЕЧ, еще трижды – в Лиге чемпионов.

В этих пяти встречах Бенфика забила 11 мячей, пропустив всего 4.

Сломать неприятную тенденцию Ювентус попробует в домашнем матче 7-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Матчи между Ювентусом и Бенфикой в ​​Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов