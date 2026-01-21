Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «На грунте будет сложной соперницей». Свитолина оценила игру Олейниковой
Australian Open
«На грунте будет сложной соперницей». Свитолина оценила игру Олейниковой

Элине на пресс-конференции задали вопрос касательно Александры

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на пресс-конференции ответила на вопросы касательно Александры Олейниковой – ее стиля игры и позиции по наличию российских и белорусских игроков в Туре:

«Стиль игры Олейниковой? Она привносит в игру что-то новое. Есть несколько таких игроков, и всегда интересно наблюдать, как они строят розыгрыши, как создают игру. Для нее очень впечатляюще так начать свой первый турнир Grand Slam, играя хорошо в своем собственном стиле. Это очень неудобный теннис. Думаю, на грунте она будет особенно сложной соперницей, и чтобы ее обыграть, придется действительно много работать.

Слова Олейниковой касательно отстранения российских и белорусских теннисистов? Война продолжается уже четыре года. Мы много раз об этом говорили, и для меня эта тема уже... ушла. Решения были приняты WTA, и сейчас мы можем только выходить на корт, стараться показывать хороший результат, представлять свою страну должным образом, использовать свои голоса, чтобы привлекать внимание, помогать и не забывать, что мы можем использовать свои голоса, чтобы привлекать внимание к нашей родине».

21 января Свитолина переиграла Линду Климовичеву и вышла в 1/16 финала Australian Open. Олейникова днем ранее в первом раунде проиграла действующей чемпионке мейджора Мэдисон Киз, едва не забрав первый сет.

По теме:
А сколько двойных? Гауфф выбила Данилович и вышла в третий раунд Aus Open
15-летняя Скляр с разгромом вышла в финал квалификации юниорского Aus Open
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
