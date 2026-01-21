«На грунте будет сложной соперницей». Свитолина оценила игру Олейниковой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на пресс-конференции ответила на вопросы касательно Александры Олейниковой – ее стиля игры и позиции по наличию российских и белорусских игроков в Туре:

«Стиль игры Олейниковой? Она привносит в игру что-то новое. Есть несколько таких игроков, и всегда интересно наблюдать, как они строят розыгрыши, как создают игру. Для нее очень впечатляюще так начать свой первый турнир Grand Slam, играя хорошо в своем собственном стиле. Это очень неудобный теннис. Думаю, на грунте она будет особенно сложной соперницей, и чтобы ее обыграть, придется действительно много работать.

Слова Олейниковой касательно отстранения российских и белорусских теннисистов? Война продолжается уже четыре года. Мы много раз об этом говорили, и для меня эта тема уже... ушла. Решения были приняты WTA, и сейчас мы можем только выходить на корт, стараться показывать хороший результат, представлять свою страну должным образом, использовать свои голоса, чтобы привлекать внимание, помогать и не забывать, что мы можем использовать свои голоса, чтобы привлекать внимание к нашей родине».

21 января Свитолина переиграла Линду Климовичеву и вышла в 1/16 финала Australian Open. Олейникова днем ранее в первом раунде проиграла действующей чемпионке мейджора Мэдисон Киз, едва не забрав первый сет.