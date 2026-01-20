Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
20 января 2026, 17:30 | Обновлено 20 января 2026, 17:50
0

Матвиенко сообщил, на кого не хотел бы попасть в 1/8-й Лиги конференций

Своего будущего соперника по плей-офф Лиги конференций «Шахтер» узнает 27 февраля

Шахтер

Среди потенциальных соперников «Шахтера» в 1/8 финала Лиги конференций, значатся такие команды, как «КуПС», «Шкендия», «Лех» и «Самсунспор». В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua капитан «горняков» Николай Матвиенко рассказал, кого он не хотел бы видеть среди будущих оппонентов.

– Трудно сказать. Наверное, «Лех», – сказал Матвиенко. – Поляки неплохо выглядели на групповом этапе Лиги конференций, и в чемпионате команда идет среди лидеров, несмотря на восьмую позицию. Там плотность серьезная. Хотя я уверен, что каждый из будущих соперников представляет опасность. Нужно очень тщательно подготовиться к матчам 1/8-й, поскольку в поединках на вылет любой промах может стать фатальным.

Отметим, что свои матчи 1/8 финала Лиги конференций подопечные Арды Турана проведут 12-го и 19 марта.

Николай Матвиенко Шахтер Донецк Лига конференций КуПС Шкендия Самсунспор Лех Познань
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
